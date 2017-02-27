sailed написав: ... до кінця війни ми мусимо втримати гривню від інфляції, а далі вже вона неминуча (щоб підняти економіку без цього ніяк)...
То есть война уже не пугает гривну, уже стоит бояться послевоенного времени. Напомнило
в 2015 основной девал был после войны и сейчас будет также, только в разы ярче. и да, чуть выше есть видео, что бывает со странами, с 80% дефицитом бюджета (если без заимствований). но вы можете верить в Золото Полуботка, это право никто не заберет!
osafly написав:Практически всегда он был дешевле,за исключением вспесков паник и непредсказуемых кратковременных рывков...Всегда был дешевле,по большей части потому,что предложения Р2Р как правило избыточно,а завести гривну на биржу это +1,5-2% С чего этому фантику быть дороже??
Просто приведу табличку курсов покупки USDT по топу bestchange, вилки курсов для приватовских юриков и НБУ в те же дни: https://pastebin.com/M2FSYdVi Для физиков не вёл, но могу сказать, что для них покупка практически всегда была ниже, чем покупка для юриков (для них даже продажа была такая, что при учёте дыхания рынка можно было купить долларов физика больше, чем Привату продал долларов юрика) Но ради бога, будем считать, что все 8 месяцев перед войной сплошные "всплески паник и непредсказуемые рывки". На всякий случай уточню, что речь про TRC20. ERC20 несколько дешевле.
moveton написав:Просто приведу табличку курсов покупки USDT по топу bestchange, вилки курсов для приватовских юриков и НБУ в те же дни: https://pastebin.com/M2FSYdVi Д
Я не буду с Вами спорить,да и зачем мне Бестченджд?? если я в рынке постоянно на биржах.Сами возьмите ту аналитику что привели и вспомните,за последние пару месяцев к примеру,наличка была ниже 40?? Вот и все...К чему те сводки годичной давности..При наличии Р2Р и как минимум двух Украинских неплохих бирж,я не знаю кто сейчас пользуется Бестченджем
osafly написав:Я не буду с Вами спорить,да и зачем мне Бестченджд?? если я в рынке постоянно на биржах.Сами возьмите ту аналитику что привели и вспомните,за последние пару месяцев к примеру,наличка была ниже 40?? Вот и все...К чему те сводки годичной давности..При наличии Р2Р и как минимум двух Украинских неплохих бирж,я не знаю кто сейчас пользуется Бестченджем
Сводки годичной давности к тому, что речь шла о спокойных временах. А вот после 24 феврала этого года с наличкой сравнивать уже не корректно - она аномально задрана из за ограничений НБУ. Сейчас наличку стали подвозить и курс возвращается к норме.
Что до кто пользуется бестчейнджем: охотно верю, что есть P2P и неплохие украинские биржи (кстати, имена?), где можно USDT продать ещё дороже, но тогда он тем более получается дороже налички.