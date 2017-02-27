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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 жов, 2022 12:13
moveton написав:
Просто приведу табличку курсов покупки USDT по топу bestchange, вилки курсов для приватовских юриков и НБУ в те же дни: https://pastebin.com/M2FSYdVi
вопрос-уточнение:
это именно покупка
ЮСДТ-фантиков ими у чела
или продажа
ими челу ?
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Alex2007
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Додано: Чет 13 жов, 2022 12:30
Alex2007 написав:
это именно покупка
ЮСДТ-фантиков ими у чела
или продажа
ими челу ?
Обычное понимание покупки валюты, т.е. бестчендж покупает у меня и даёт мне гривны.
Короче: https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html
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moveton
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