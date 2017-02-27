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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10036100371003810039
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:13

  moveton написав:Просто приведу табличку курсов покупки USDT по топу bestchange, вилки курсов для приватовских юриков и НБУ в те же дни: https://pastebin.com/M2FSYdVi


вопрос-уточнение:
это именно
покупка ЮСДТ-фантиков ими у чела
или продажа ими челу ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:30

  Alex2007 написав:это именно
покупка ЮСДТ-фантиков ими у чела
или продажа ими челу ?

Обычное понимание покупки валюты, т.е. бестчендж покупает у меня и даёт мне гривны.
Короче: https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html
moveton
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