Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............13.10.2022..........14.10.2022 дата розрахунку..............12.10.2022...........13.10.2022 Євро.................................35,5026................35,6306...+0.36% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9743 (вчера 0.9708).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.74 (вчера 113.23) С утра наблюдаем снижение с умеренной интенсивностью.
Visky написав:Вів 11 жов, 2022 15:17 Нарешті, з відкриттям банківських установ, можуть встигнути продавити 41 в Києві вже сьогодні, пірнувши під нього з головою. Для подальшого зниження вже пізно, завтра в 1-й пол дня - вниз
Завтра знову в 1-й пол дня - вниз, якщо банки будуть відкриті і без сюрпризів
Очікую продовження сповзання курсу незначними темпами. Хоча потенціал гривневих драйверів зменшується, але вони все ж трохи переважають. Зі зниженням курсу знижується рентабельність конв.депо, але багато хто вважає її досі прийнятною. Банки трохи знизили курс продажу валюти, зараз Приват продає по 40,4. З іншого боку отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба