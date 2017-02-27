RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10036100371003810039
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:13

  moveton написав:Просто приведу табличку курсов покупки USDT по топу bestchange, вилки курсов для приватовских юриков и НБУ в те же дни: https://pastebin.com/M2FSYdVi


вопрос-уточнение:
это именно
покупка ЮСДТ-фантиков ими у чела
или продажа ими челу ?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3711
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1757 раз.
Подякували: 1623 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:30

  Alex2007 написав:это именно
покупка ЮСДТ-фантиков ими у чела
или продажа ими челу ?

Обычное понимание покупки валюты, т.е. бестчендж покупает у меня и даёт мне гривны.
Короче: https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.10.2022..........14.10.2022
дата розрахунку..............12.10.2022...........13.10.2022
Євро.................................35,5026................35,6306...+0.36%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9743 (вчера 0.9708).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.74 (вчера 113.23)
С утра наблюдаем снижение с умеренной интенсивностью.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5600 раз.
Подякували: 17541 раз.
 
Профіль
62
33
32
2
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:55

  Visky написав:
  Visky написав:
  Visky написав:Вів 11 жов, 2022 15:17 Нарешті, з відкриттям банківських установ, можуть встигнути продавити 41 в Києві вже сьогодні, пірнувши під нього з головою. Для подальшого зниження вже пізно, завтра в 1-й пол дня - вниз
Наш прогноз цілком спрвдився.
Користуйтеся нашими прогнозами! При поширенні посилання на Visky © обов'язкове!
Завтра знову в 1-й пол дня - вниз, якщо банки будуть відкриті і без сюрпризів
Очікую продовження сповзання курсу незначними темпами.
Хоча потенціал гривневих драйверів зменшується, але вони все ж трохи переважають. Зі зниженням курсу знижується рентабельність конв.депо, але багато хто вважає її досі прийнятною. Банки трохи знизили курс продажу валюти, зараз Приват продає по 40,4.
З іншого боку отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 952
З нами з: 27.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10036100371003810039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3137, 3138, 3139
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31382 35087080
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 жов, 2022 14:43
IMPRINTER
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22862875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12546723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.