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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10037100381003910040>
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:13

  moveton написав:Просто приведу табличку курсов покупки USDT по топу bestchange, вилки курсов для приватовских юриков и НБУ в те же дни: https://pastebin.com/M2FSYdVi


вопрос-уточнение:
это именно
покупка ЮСДТ-фантиков ими у чела
или продажа ими челу ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:30

  Alex2007 написав:это именно
покупка ЮСДТ-фантиков ими у чела
или продажа ими челу ?

Обычное понимание покупки валюты, т.е. бестчендж покупает у меня и даёт мне гривны.
Короче: https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.10.2022..........14.10.2022
дата розрахунку..............12.10.2022...........13.10.2022
Євро.................................35,5026................35,6306...+0.36%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9743 (вчера 0.9708).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.74 (вчера 113.23)
С утра наблюдаем снижение с умеренной интенсивностью.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:55

  Visky написав:
  Visky написав:
  Visky написав:Вів 11 жов, 2022 15:17 Нарешті, з відкриттям банківських установ, можуть встигнути продавити 41 в Києві вже сьогодні, пірнувши під нього з головою. Для подальшого зниження вже пізно, завтра в 1-й пол дня - вниз
Наш прогноз цілком спрвдився.
Користуйтеся нашими прогнозами! При поширенні посилання на Visky © обов'язкове!
Завтра знову в 1-й пол дня - вниз, якщо банки будуть відкриті і без сюрпризів
Очікую продовження сповзання курсу незначними темпами.
Хоча потенціал гривневих драйверів зменшується, але вони все ж трохи переважають. Зі зниженням курсу знижується рентабельність конв.депо, але багато хто вважає її досі прийнятною. Банки трохи знизили курс продажу валюти, зараз Приват продає по 40,4.
З іншого боку, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Йена фунт и евро валятся, фонда валится, и гривна стоически идет вперед :-)
Да да верим)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:07

  Visky написав:З іншого боку, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба

Брр, кто мешает физику побегать по обменкам и понаменять хоть на миллион за день? А другого способа конвертации (депозиты не в счёт), вроде, и нет сейчас.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:24

  moveton написав:
  Visky написав:З іншого боку, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба

Брр, кто мешает физику побегать по обменкам и понаменять хоть на миллион за день? А другого способа конвертации (депозиты не в счёт), вроде, и нет сейчас.
Даю Вам час самому здогадатися хто заважає і чому не може. Подумайте, якщо не здогадаєтеся, напишу відповідь або колеги Вам пояснять
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Обмеження на зняття готівки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А что так в мире все,от нефти до биткоина,обвалилось?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:35

  moveton написав:
  Visky написав:З іншого боку, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба

Брр, кто мешает физику побегать по обменкам и понаменять хоть на миллион за день? А другого способа конвертации (депозиты не в счёт), вроде, и нет сейчас.

Можна виводити хоч на 100500 банків та знімати потім готівкою, або на конвертаційні в лімітах 100К на особу на день. Хіба від 10 лямів.
flyman
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  #<1 ... 10037100381003910040>
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