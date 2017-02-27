Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............13.10.2022..........14.10.2022 дата розрахунку..............12.10.2022...........13.10.2022 Євро.................................35,5026................35,6306...+0.36% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9743 (вчера 0.9708).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.74 (вчера 113.23) С утра наблюдаем снижение с умеренной интенсивностью.
Visky написав:Вів 11 жов, 2022 15:17 Нарешті, з відкриттям банківських установ, можуть встигнути продавити 41 в Києві вже сьогодні, пірнувши під нього з головою. Для подальшого зниження вже пізно, завтра в 1-й пол дня - вниз
Завтра знову в 1-й пол дня - вниз, якщо банки будуть відкриті і без сюрпризів
Очікую продовження сповзання курсу незначними темпами. Хоча потенціал гривневих драйверів зменшується, але вони все ж трохи переважають. Зі зниженням курсу знижується рентабельність конв.депо, але багато хто вважає її досі прийнятною. Банки трохи знизили курс продажу валюти, зараз Приват продає по 40,4. З іншого боку, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба
Visky написав:З іншого боку, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба
Брр, кто мешает физику побегать по обменкам и понаменять хоть на миллион за день? А другого способа конвертации (депозиты не в счёт), вроде, и нет сейчас.
Visky написав:З іншого боку, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба
Брр, кто мешает физику побегать по обменкам и понаменять хоть на миллион за день? А другого способа конвертации (депозиты не в счёт), вроде, и нет сейчас.
Даю Вам час самому здогадатися хто заважає і чому не може. Подумайте, якщо не здогадаєтеся, напишу відповідь або колеги Вам пояснять
Visky написав:З іншого боку, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба
Брр, кто мешает физику побегать по обменкам и понаменять хоть на миллион за день? А другого способа конвертации (депозиты не в счёт), вроде, и нет сейчас.
Можна виводити хоч на 100500 банків та знімати потім готівкою, або на конвертаційні в лімітах 100К на особу на день. Хіба від 10 лямів.