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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 жов, 2022 15:36
Visky написав: moveton написав: Visky написав:З іншого боку
, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба
Брр, кто мешает физику побегать по обменкам и понаменять хоть на миллион за день? А другого способа конвертации (депозиты не в счёт), вроде, и нет сейчас.
Даю Вам час самому здогадатися хто заважає і чому не може. Подумайте, якщо не здогадаєтеся, напишу відповідь або колеги Вам пояснять
З іншого боку... для чого мільйон гривень готівкою фізособі?
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Додано: Чет 13 жов, 2022 15:44
edvardd написав:
Запорожье
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Додано: Чет 13 жов, 2022 15:47
THB написав:
А что так в мире все,от нефти до биткоина,обвалилось?
Вийшла якась стата в Америці, ринок собі щось придумав додумав і пішов продавати все і ховатись у долар.
Да і навіщо вам ті фантікі, долар з гривнею рулять.
Можна перефразувати класика: немає в світі грошей крім долара і гривні)))
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Додано: Чет 13 жов, 2022 16:00
flyman написав:
З іншого боку... для чого мільйон гривень готівкою фізособі?
Точнее говоря, "для чего миллион гривен в день". Как для чего? Для создания спроса на доллар и этим задирания курса в обменках!
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Додано: Чет 13 жов, 2022 16:29
40,65/40,85
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-5коп за день
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Додано: Чет 13 жов, 2022 16:37
flyman написав: moveton написав: Visky написав:
З іншого боку, отримувачі вчорашнього великого погашення ОВДП спіткнулися об обмеження НБУ, через яке вони не можуть конвертувати просто так грн у валюту, для фіз.осіб діє обмеження 100т.грн/роб.доба
Брр, кто мешает физику побегать по обменкам и понаменять хоть на миллион за день? А другого способа конвертации (депозиты не в счёт), вроде, и нет сейчас.
Можна виводити хоч на 100500 банків та знімати потім готівкою, або на конвертаційні в лімітах 100К на особу на день. Хіба від 10 лямів.
Ви звернули увагу на слово "просто так"? Так от, обмеження заважають все одно. + не скрізь СЕП безкоштовний на вихід-вхід. За скільки часу Ви обійдете 100500 банків, а ще бажано ж замовити там готівку? Можна і на родичів переводити, щоб інтенсифікувати процес. По 100 тис.грн пихати на конв.депи, але це не навантажить вал.готівкообмін і це час. У юриків теж є схеми виводу. Але обмеження стримують цей процес. Як думаєте, за скільки часу і скількома зусиллями середньостатистичний ОВДПешний дядька конвертує 10 млн?
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