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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10038100391004010041
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:17

moveton ...і байку вам про це розповів. Це як лікар радив папцієнту казати, як і його сусід про потенцію. Хлопчики, якби обмеження не діяло, НБУ ввів би щось жорсткіше
Visky
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