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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 жов, 2022 18:17
moveton ...і байку вам про це розповів. Це як лікар радив папцієнту казати, як і його сусід про потенцію. Хлопчики, якби обмеження не діяло, НБУ ввів би щось жорсткіше
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Додано: Чет 13 жов, 2022 20:19
edvardd
Как там пан холява, давно не читал его, волнуюсь)
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Додано: Чет 13 жов, 2022 21:05
somilitark написав: THB написав:
А что так в мире все,от нефти до биткоина,обвалилось?
Вийшла якась стата в Америці, ринок собі щось придумав додумав і пішов продавати все і ховатись у долар.
Да і навіщо вам ті фантікі, долар з гривнею рулять.
Можна перефразувати класика: немає в світі грошей крім долара і гривні)))
Сегодня (с 9:00 по США) растет рынок акций и биток. А так да, по заветам Зебры нащупали дно.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:19
THB написав:
А что так в мире все,от нефти до биткоина,обвалилось?
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:25
Visky написав:moveton
...і байку вам про це розповів. Це як лікар радив папцієнту казати, як і його сусід про потенцію. Хлопчики, якби обмеження не діяло, НБУ ввів би щось жорсткіше
А які проблеми з приватом? Гривні валом, сотку зняти не проблема. Конверт депо теж у кілька кліків онлайн відкривається
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