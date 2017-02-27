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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10038100391004010041
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:17

moveton ...і байку вам про це розповів. Це як лікар радив папцієнту казати, як і його сусід про потенцію. Хлопчики, якби обмеження не діяло, НБУ ввів би щось жорсткіше
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 20:19

edvardd
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Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 21:05

  somilitark написав:
  THB написав:А что так в мире все,от нефти до биткоина,обвалилось?

Вийшла якась стата в Америці, ринок собі щось придумав додумав і пішов продавати все і ховатись у долар.
Да і навіщо вам ті фантікі, долар з гривнею рулять.
Можна перефразувати класика: немає в світі грошей крім долара і гривні)))

Сегодня (с 9:00 по США) растет рынок акций и биток. А так да, по заветам Зебры нащупали дно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:19

  THB написав:А что так в мире все,от нефти до биткоина,обвалилось?

In god we trust ;)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:25

  Visky написав:moveton ...і байку вам про це розповів. Це як лікар радив папцієнту казати, як і його сусід про потенцію. Хлопчики, якби обмеження не діяло, НБУ ввів би щось жорсткіше

А які проблеми з приватом? Гривні валом, сотку зняти не проблема. Конверт депо теж у кілька кліків онлайн відкривається
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 10038100391004010041
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