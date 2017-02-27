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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10039100401004110042>
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:17

moveton ...і байку вам про це розповів. Це як лікар радив папцієнту казати, як і його сусід про потенцію. Хлопчики, якби обмеження не діяло, НБУ ввів би щось жорсткіше
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 20:19

edvardd
Как там пан холява, давно не читал его, волнуюсь)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 21:05

  somilitark написав:
  THB написав:А что так в мире все,от нефти до биткоина,обвалилось?

Вийшла якась стата в Америці, ринок собі щось придумав додумав і пішов продавати все і ховатись у долар.
Да і навіщо вам ті фантікі, долар з гривнею рулять.
Можна перефразувати класика: немає в світі грошей крім долара і гривні)))

Сегодня (с 9:00 по США) растет рынок акций и биток. А так да, по заветам Зебры нащупали дно.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:19

  THB написав:А что так в мире все,от нефти до биткоина,обвалилось?

In god we trust ;)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:25

  Visky написав:moveton ...і байку вам про це розповів. Це як лікар радив папцієнту казати, як і його сусід про потенцію. Хлопчики, якби обмеження не діяло, НБУ ввів би щось жорсткіше

А які проблеми з приватом? Гривні валом, сотку зняти не проблема. Конверт депо теж у кілька кліків онлайн відкривається
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 06:44

  Izya Cy написав:edvardd
Как там пан холява, давно не читал его, волнуюсь)

не знаю, тоже волнуюсь
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:не знаю, тоже волнуюсь


Последнее посещение:Ср 12 окт, 2022 22:08

Надіюсь, що все ОК
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:23

  Investor_K написав:
  edvardd написав:не знаю, тоже волнуюсь


Последнее посещение:Ср 12 окт, 2022 22:08

Надіюсь, що все ОК

не наганяйте паніку - найбільш вірогідне, що просто не до форуму.
Все буде добре.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго ранку усім.
Зі святом усіх. Особливо захисників.
Удачі і терпіння, витривалості і витримки. Найскорішої перемоги!

По курсу. Київ зранку працює 40.60 на 40.75.
Євро за долар по 0.96.
Усім гарного і легкого дня.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що з грошима?
На разі в банківській системі – ого, вже 350 ярдів грн це чималенько. На початку місяця було 320 ярдів грн. На початок війни, нагадаю – 161 ярд грн. До речі, кешу в нас близько 674 ярда грн, на початок місяця – 677 ярдів грн, на початок війни – десь 655 ярдів грн.

Таким чином збільшення грошей з початку війни – 189 ярдів в банках та 19 ярдів в кеші, разом – 208 ярдів грн. Враховуючи емісію НБУ 315 ярдів грн – це очікуванний результат. 27 ярдів з цієї емісії ББУ повернув у вигляді зменьшення рефінансу. Та ярдів 95 десь НБУ забрав за рахунок ЗВР, продаючи валюту.

Зростання залишків суттєве. Раніше я вважав, що беззаперечно, це погроза курсовій стабільності при відміні обмежень. Але давайте зробимо більш цікавіший аналіз, виходячи з того, що ми з’ясували, що це зростання грошей проходить за рахунок збільшення накопичень фізичних осіб, причому в двох банках - Приват та Ощад.

Майже напевне, що більша частина цих грошей – це виплати військовим. Скільки саме можна тільки припускати, бо є затримка з даними, але коли зростання грошей складало 119 ярдів на 1 вересня, зростання гривневих залишків на рахунках – близько 100 ярдів грн

Й хоч частина цих грошей конвертується в валюту – хоча значно меньше половини (можно спробувати оцінити співвідношення грн-валюта, але мова зараз не про це), велика частина просто накоплюється на рахунках. Треба мати на увазі, що далеко не всі такі як Успіх – багато хто про якесь інвестування навіть не думає. Гроші складуються на рахунках до кращих часів – бо на передовій не потрібні ні плазми, ні автомобілі.

А що умовно буде після війни? Роблю припущення, що тоді гроші почнуть витрачати – по-перше на нерухомість – якщо це буде стимулювати будівництво, а не зростання цін на нерухомість, - то це добре. Хоча зростання цін на нерухомість все одно не уникнути. А по-друге – на всілякі машини та електроніку – а тут вже прямий тиск на валюту, бо різко збільшиться імпорт, а значить й торговий дефіціт.

Висновок – тиск на валюту буде. Але він залежить, скільки з цих 200 ярдів грн піде на споживання імпорту – умовно можно вважати, що половина – тобто ситуація ще не така критична. Дивимось, що далі, бо емісія не скінчилась, з якою сумою грошей ми закінчимо війну – наразі спрогнозувати не може ніхто – разве що вгадати.
Можна новий конкурс організувати – «Кількість грошей на кінець війни» ;)
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 14 жов, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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