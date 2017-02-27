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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 жов, 2022 18:17
moveton ...і байку вам про це розповів. Це як лікар радив папцієнту казати, як і його сусід про потенцію. Хлопчики, якби обмеження не діяло, НБУ ввів би щось жорсткіше
Додано: Чет 13 жов, 2022 21:05
Сегодня (с 9:00 по США) растет рынок акций и биток. А так да, по заветам Зебры нащупали дно.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:19
Додано: П'ят 14 жов, 2022 00:25
А які проблеми з приватом? Гривні валом, сотку зняти не проблема. Конверт депо теж у кілька кліків онлайн відкривається
Додано: П'ят 14 жов, 2022 06:44
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:23
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доброго ранку усім.
Зі святом усіх. Особливо захисників.
Удачі і терпіння, витривалості і витримки. Найскорішої перемоги!
По курсу. Київ зранку працює 40.60 на 40.75.
Євро за долар по 0.96.
Усім гарного і легкого дня.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Що з грошима?
На разі в банківській системі – ого, вже 350 ярдів грн це чималенько. На початку місяця було 320 ярдів грн. На початок війни, нагадаю – 161 ярд грн. До речі, кешу в нас близько 674 ярда грн, на початок місяця – 677 ярдів грн, на початок війни – десь 655 ярдів грн.
Таким чином збільшення грошей з початку війни – 189 ярдів в банках та 19 ярдів в кеші, разом – 208 ярдів грн. Враховуючи емісію НБУ 315 ярдів грн – це очікуванний результат. 27 ярдів з цієї емісії ББУ повернув у вигляді зменьшення рефінансу. Та ярдів 95 десь НБУ забрав за рахунок ЗВР, продаючи валюту.
Зростання залишків суттєве. Раніше я вважав, що беззаперечно, це погроза курсовій стабільності при відміні обмежень. Але давайте зробимо більш цікавіший аналіз, виходячи з того, що ми з’ясували, що це зростання грошей проходить за рахунок збільшення накопичень фізичних осіб, причому в двох банках - Приват та Ощад.
Майже напевне, що більша частина цих грошей – це виплати військовим. Скільки саме можна тільки припускати, бо є затримка з даними, але коли зростання грошей складало 119 ярдів на 1 вересня, зростання гривневих залишків на рахунках – близько 100 ярдів грн
Й хоч частина цих грошей конвертується в валюту – хоча значно меньше половини (можно спробувати оцінити співвідношення грн-валюта, але мова зараз не про це), велика частина просто накоплюється на рахунках. Треба мати на увазі, що далеко не всі такі як Успіх – багато хто про якесь інвестування навіть не думає. Гроші складуються на рахунках до кращих часів – бо на передовій не потрібні ні плазми, ні автомобілі.
А що умовно буде після війни? Роблю припущення, що тоді гроші почнуть витрачати – по-перше на нерухомість – якщо це буде стимулювати будівництво, а не зростання цін на нерухомість, - то це добре. Хоча зростання цін на нерухомість все одно не уникнути. А по-друге – на всілякі машини та електроніку – а тут вже прямий тиск на валюту, бо різко збільшиться імпорт, а значить й торговий дефіціт.
Висновок – тиск на валюту буде. Але він залежить, скільки з цих 200 ярдів грн піде на споживання імпорту – умовно можно вважати, що половина – тобто ситуація ще не така критична. Дивимось, що далі, бо емісія не скінчилась, з якою сумою грошей ми закінчимо війну – наразі спрогнозувати не може ніхто – разве що вгадати.
Можна новий конкурс організувати – «Кількість грошей на кінець війни»
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 14 жов, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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