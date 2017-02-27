Shaman написав:

Що з грошима?На разі в банківській системі – ого, вжеярдів грн це чималенько. На початку місяця булоярдів грн. На початок війни, нагадаю –ярд грн. До речі, кешу в нас близькоярда грн, на початок місяця –ярдів грн, на початок війни – десьярдів грн.Таким чином збільшення грошей з початку війни –ярдів в банках таярдів в кеші, разом –ярдів грн. Враховуючи емісію НБУярдів грн – це очікуванний результат.ярдів з цієї емісії ББУ повернув у вигляді зменьшення рефінансу. Та ярдівдесь НБУ забрав за рахунок ЗВР, продаючи валюту.Зростання залишків суттєве. Раніше я вважав, що беззаперечно, це погроза курсовій стабільності при відміні обмежень. Але давайте зробимо більш цікавіший аналіз, виходячи з того, що ми з’ясували, що це зростання грошей проходить за рахунок збільшення накопичень фізичних осіб, причому в двох банках - Приват та Ощад.Майже напевне, що більша частина цих грошей – це виплати військовим. Скільки саме можна тільки припускати, бо є затримка з даними, але коли зростання грошей складалоярдів на 1 вересня, зростання гривневих залишків на рахунках – близькоярдів грнЙ хоч частина цих грошей конвертується в валюту – хоча значно меньше половини (можно спробувати оцінити співвідношення грн-валюта, але мова зараз не про це), велика частина просто накоплюється на рахунках. Треба мати на увазі, що далеко не всі такі як Успіх – багато хто про якесь інвестування навіть не думає. Гроші складуються на рахунках до кращих часів – бо на передовій не потрібні ні плазми, ні автомобілі.А що умовно буде після війни? Роблю припущення, що тоді гроші почнуть витрачати – по-перше на нерухомість – якщо це буде стимулювати будівництво, а не зростання цін на нерухомість, - то це добре. Хоча зростання цін на нерухомість все одно не уникнути. А по-друге – на всілякі машини та електроніку – а тут вже прямий тиск на валюту, бо різко збільшиться імпорт, а значить й торговий дефіціт.Висновок – тиск на валюту буде. Але він залежить, скільки з цих 200 ярдів грн піде на споживання імпорту – умовно можно вважати, що половина – тобто ситуація ще не така критична. Дивимось, що далі, бо емісія не скінчилась, з якою сумою грошей ми закінчимо війну – наразі спрогнозувати не може ніхто – разве що вгадати.Можна новий конкурс організувати – «Кількість грошей на кінець війни»