RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10039100401004110042
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:31

  Faceless написав:Київ 40.62-40.68

шо тепер робити з інсайдом, що з 20 жовтня курс НБУ буде 42 ?
J
 
Повідомлень: 5431
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:32

:)
  vitaliian написав:
Однією з причин зростаючих державних боргів у всіх країнах світу є… старіння населення. І не лише через пенсійні та медичні видатки. Принаймні до такого висновку дійшли аналітики The Economist в одному зі своїх останніх «спеціальних звітів».

📊Частка населення старше 50 років у всьому світі зросла з 15% у 1950-х роках до 25% зараз. Прогноз до кінця ХХІ століття – 40%.

Парадокс в тому, що глобальне старіння населення змушує держави витрачати більше, але і робить гроші дешевими.

Перед виходом на пенсію люди схильні багато заощаджувати, а потім – не так багато витрачати 🏦

При цьому через все те ж старіння, економічне зростання сповільнюється, а з ним скорочуються інвестиційні можливості. Такий дисбаланс знижує облікові ставки 📉

А низькі ставки створюють сприятливі умови для все більших державних боргів📈

Втім, ця ілюзія швидких легких рішень замість непопулярних пенсійних реформ чи підвищення податків може в будь-який момент розбитися об якусь чергову непередбачувану кризу типу пандемії чи війни 🤷‍♂️

Лапша это все, вялая попытка оправдать непопулярные реформы по сбросу социала в пропасть.
Понятия раньше и сейчас без сравнения предыдущих и нынешних человекочасов на единицу продукции - циничная игра цифрами (там где хочу - покажу, а остальное припрячу).
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11504
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1567 раз.
Подякували: 3436 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:34

  sailed написав:Дякую за аналіз, дуже цікаве спостереження. Тут ще питання скільки з тих грошей, які підуть на будівництво, піде на вітчизняні будівельні товари. Тому як навіть на львівщині, для прикладу, арматура у мого забудовника була з азовсталі. А вже в квітні забудовник чухав голову і думав чим її замінити. Шось казав про Чехію. Не знаю чим закінчилося, і де купили, але відчуваю що подібна ситуація може бути по багатьом позиціям. В Харкові скільки було промисловості, і скільки лишиться під кінець війни. Багато питань. Особисто я рахую що інфляція після війни неминуча, нажаль. Але з іншого боку буде попит на будівництво, економіка почне дихати. Ну і багато чого залежить з яким рахунком завершиться війна. Якщо на правах переможця - напевно сценарій буде для нас позитивний, з інвестиціями та національною ейфорією. Якщо на правах потерпілої сторони - то тоді точно гіпер інфляція, незадоволене населення та економічна стагнація.

А у мене альтернативна точка зору на будівництво. Через чменшення кількості населення та привичку будівельників тримати маржу прибутковості в $ не прогнозую жодного буму будівництва. Так, продовження тих темпів які є зараз.
Всі хочуть будувати мурашники, бо це вигідно. Але хто буде будувати інфраструктуру? Дороги, розвязки, садочки, школи? Муніпацилітети ітак закредитовані бо до війни активно вкладали в дороги, тротуари та громадський транспорт. Франківськ он, без державних грошей простий міст збудувати не може. Потрібна допомога держбюджету. А після закінчення війни всі гроші підуть на відбудову в ті міста які найбільше постраждали. На інфраструктурні проекти в містах які будують мурашники просто не буде грошей. Тай не відомо як зима пройде. Ще може бути таке, що наступного року всі будуть ганятись за будь-якими особняками, навіть в глухих селах де можна вести яке не яке натуральне господарство.
Realist
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:48

  Realist написав:
  Shaman написав:Що з грошима?
Висновок – тиск на валюту буде. Але він залежить, скільки з цих 200 ярдів грн піде на споживання імпорту – умовно можно вважати, що половина – тобто ситуація ще не така критична. Дивимось, що далі, бо емісія не скінчилась, з якою сумою грошей ми закінчимо війну – наразі спрогнозувати не може ніхто – разве що вгадати.
Можна новий конкурс організувати – «Кількість грошей на кінець війни» ;)

Є ще такий варіант. Війна триватиме довго, суми на рахунках в банках будуть великі, а відсотки по депозитах рано чи пізно хоч трохи та й піднімуть. І багато хто зможе спробувати жити на відсотки. І не тільки військові, але і сімї тих, хто на жаль загинув. Або хоча б отримувати додатковий дохід не витрачаючи основної суми коштів. Тут все буде залежіти виключно від комбінації факторів: Інфляція/девальвація/дохідність по депозитах.
Якщо після закінчення війни вдасться стабілізувати ситуацію в країні, то є шанс, що велика частина цих коштів взагалі не потраплять в споживання.

я гадаю, що ні.

кількість людей, яка спробує жити на відсотки, як на мене не досягне й 10 відсотків. непряме підтвердження тому - де люди тримають гроші - це раз. по-друге, для більшості вояків такі гроши перевищують їх попередні заробітки - тому великий ризик, що гроші взагалі спустять незрозуміло на що. не хочу нікого образити, але досвід життя підказує велику вірогідність такого варіанту. В нашій країни фінансова грамотність ще на дуже низькому рівні.

я дойшов іншого висновку - що така ситуація - гроші виплачуються та накопичуються на рахунках може існувати деякий час, і до якого рівня можуть дійти такі залишки грошей - питання цікаве.

але деякий час емісія може проходити без значних наслідків для курсу - спостерігаємо 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 29.09.19
Подякував: 364 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:59

  edvardd написав:Запорожье
40,70/40,90
38,80/39,40

40,60/40,80
38,75/39,30
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7899
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2455 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:18

  J написав:
  Faceless написав:Київ 40.62-40.68

шо тепер робити з інсайдом, що з 20 жовтня курс НБУ буде 42 ?

тут таких мамкиних інсайдерів половина форуму. якщо б за кожен такий промах їх перманентно банити то форум став би краще... а так маємо що маємо...
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4547
З нами з: 22.05.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:24

  J написав:
  Faceless написав:Київ 40.62-40.68

шо тепер робити з інсайдом, що з 20 жовтня курс НБУ буде 42 ?

А що вже 20те число? Тут за 1-2 дня курс може вирости на 3-5 грн
blackheadsacne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 29.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:25

  Realist написав:
  sailed написав:Дякую за аналіз, дуже цікаве спостереження. Тут ще питання скільки з тих грошей, які підуть на будівництво, піде на вітчизняні будівельні товари. Тому як навіть на львівщині, для прикладу, арматура у мого забудовника була з азовсталі. А вже в квітні забудовник чухав голову і думав чим її замінити. Шось казав про Чехію. Не знаю чим закінчилося, і де купили, але відчуваю що подібна ситуація може бути по багатьом позиціям. В Харкові скільки було промисловості, і скільки лишиться під кінець війни. Багато питань. Особисто я рахую що інфляція після війни неминуча, нажаль. Але з іншого боку буде попит на будівництво, економіка почне дихати. Ну і багато чого залежить з яким рахунком завершиться війна. Якщо на правах переможця - напевно сценарій буде для нас позитивний, з інвестиціями та національною ейфорією. Якщо на правах потерпілої сторони - то тоді точно гіпер інфляція, незадоволене населення та економічна стагнація.

А у мене альтернативна точка зору на будівництво. Через чменшення кількості населення та привичку будівельників тримати маржу прибутковості в $ не прогнозую жодного буму будівництва. Так, продовження тих темпів які є зараз.
Всі хочуть будувати мурашники, бо це вигідно. Але хто буде будувати інфраструктуру? Дороги, розвязки, садочки, школи? Муніпацилітети ітак закредитовані бо до війни активно вкладали в дороги, тротуари та громадський транспорт. Франківськ он, без державних грошей простий міст збудувати не може. Потрібна допомога держбюджету. А після закінчення війни всі гроші підуть на відбудову в ті міста які найбільше постраждали. На інфраструктурні проекти в містах які будують мурашники просто не буде грошей. Тай не відомо як зима пройде. Ще може бути таке, що наступного року всі будуть ганятись за будь-якими особняками, навіть в глухих селах де можна вести яке не яке натуральне господарство.



натуральне господарство


це дурне заняття з самого початку, може один раз поталанить і випадково щось вродить, але в загалі це тотальні збитки, або зайва трата часу і сил(навіть якщо виростити для себе), на кажучи скільки зараз коштує вода, гербіциди, мінеральне(або органічне) добриво, а якщо ділянка соток 30-50 або декілька гертарів (3-5) як у селян, то треба трактор найняти з плугом та іншими приладдями, то дай боже вам вийти в нуль після оплати послуг тільки тракториста

стосовно інфраструктури -згоден на 100%
на 90% інфраструктура залишилась ще часів срср, нові забудовники майже нічого нового не збудували, як в Києві на місті старого будували новий будинок, комунікацій 100-200м максимум, зараз коли місто обновлює старі (радянськи) комунікації (водогони, електрокабель, або газову трубу), то мєр міста з таким пафосом доповідає, що це робиться перший раз за останні 50 років, і не один мєр до нього цим питанням не займався і фанфари :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 8566
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 3071 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:30

Одеса

долар капут

40,50-40,60(опт)
prodigy
 
Повідомлень: 8566
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 3071 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:41

Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) із закликом на наступному Пленарному засіданні FATF 18–21 жовтня 2022 року розглянути питання та прийняти рішення щодо:

- виключення російської федерації з числа країн-членів FATF;
- звернення до регіональних органів за типом FATF з вимогою припинити членство рф та позбавити її статусу спостерігача в цих органах;
- включення рф до "чорного списку FATF" (списку юрисдикцій із високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії).

Про це йдеться у зверненні до FATF за підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного.
greenozon
 
Повідомлень: 14289
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 10039100401004110042
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3137, 3138, 3139
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31383 35088298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2022 12:22
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22863267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12547071
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5097)
14.10.2022 14:01
Revolut (8)
14.10.2022 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.