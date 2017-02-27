Shaman написав:Майже напевне, що більша частина цих грошей – це виплати військовим. Скільки саме можна тільки припускати, бо є затримка з даними, але коли зростання грошей складало 119 ярдів на 1 вересня, зростання гривневих залишків на рахунках – близько 100 ярдів грн Й хоч частина цих грошей конвертується в валюту – хоча значно меньше половини (можно спробувати оцінити співвідношення грн-валюта, але мова зараз не про це), велика частина просто накоплюється на рахунках. Треба мати на увазі, що далеко не всі такі як Успіх – багато хто про якесь інвестування навіть не думає. Гроші складуються на рахунках до кращих часів – бо на передовій не потрібні ні плазми, ні автомобілі.
Та це припущення більш ніж очевидне.
У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порявняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень. З початку великої війни Росії проти України, на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 375,6 млрд грн (до серпня включно) https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/19/691630/
К-ть грошей, в основному грн до запитання в банках стрімко зростає. І зрозуміло, що не на рахунках пенсіонерів, половина з яких має пенсію до 3 тис. https://news.finance.ua/ua/mayzhe-polov ... e-3000-hrn Відповідно навіть не обов'язково після війни ця надрукована купа має себе проявити через гіперінфляцію та девальвацію.
sailed написав:Дякую за аналіз, дуже цікаве спостереження. Тут ще питання скільки з тих грошей, які підуть на будівництво, піде на вітчизняні будівельні товари. Тому як навіть на львівщині, для прикладу, арматура у мого забудовника була з азовсталі. А вже в квітні забудовник чухав голову і думав чим її замінити. Шось казав про Чехію. Не знаю чим закінчилося, і де купили, але відчуваю що подібна ситуація може бути по багатьом позиціям. В Харкові скільки було промисловості, і скільки лишиться під кінець війни. Багато питань. Особисто я рахую що інфляція після війни неминуча, нажаль. Але з іншого боку буде попит на будівництво, економіка почне дихати. Ну і багато чого залежить з яким рахунком завершиться війна. Якщо на правах переможця - напевно сценарій буде для нас позитивний, з інвестиціями та національною ейфорією. Якщо на правах потерпілої сторони - то тоді точно гіпер інфляція, незадоволене населення та економічна стагнація.
А у мене альтернативна точка зору на будівництво. Через чменшення кількості населення та привичку будівельників тримати маржу прибутковості в $ не прогнозую жодного буму будівництва. Так, продовження тих темпів які є зараз. Всі хочуть будувати мурашники, бо це вигідно. Але хто буде будувати інфраструктуру? Дороги, розвязки, садочки, школи? Муніпацилітети ітак закредитовані бо до війни активно вкладали в дороги, тротуари та громадський транспорт. Франківськ он, без державних грошей простий міст збудувати не може. Потрібна допомога держбюджету. А після закінчення війни всі гроші підуть на відбудову в ті міста які найбільше постраждали. На інфраструктурні проекти в містах які будують мурашники просто не буде грошей. Тай не відомо як зима пройде. Ще може бути таке, що наступного року всі будуть ганятись за будь-якими особняками, навіть в глухих селах де можна вести яке не яке натуральне господарство.
натуральне господарство
це дурне заняття з самого початку, може один раз поталанить і випадково щось вродить, але в загалі це тотальні збитки, або зайва трата часу і сил(навіть якщо виростити для себе), на кажучи скільки зараз коштує вода, гербіциди, мінеральне(або органічне) добриво, а якщо ділянка соток 30-50 або декілька гертарів (3-5) як у селян, то треба трактор найняти з плугом та іншими приладдями, то дай боже вам вийти в нуль після оплати послуг тільки тракториста
стосовно інфраструктури -згоден на 100% на 90% інфраструктура залишилась ще часів срср, нові забудовники майже нічого нового не збудували, як в Києві на місті старого будували новий будинок, комунікацій 100-200м максимум, зараз коли місто обновлює старі (радянськи) комунікації (водогони, електрокабель, або газову трубу), то мєр міста з таким пафосом доповідає, що це робиться перший раз за останні 50 років, і не один мєр до нього цим питанням не займався і фанфари
фермерам(даже мелким очень) это раскажите когда они в салонах машины скупают осенью
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................14.10.2022...........17.10.2022 дата розрахунку...............13.10.2022............14.10.2022 Євро..................................35,6306.................35,5337...-0.27% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9717 (вчера 0.9743).
Индекс доллара DXY в 15-00 113.16 (вчера 113.23) Штормит. Вчера после 15 доллар за 10 минут вырос примерно на 1%, развернулся и к вечеру опустился примерно на 1.5%. С утра снова пошел в рост и сейчас вернулся в диапазон, в котором пребывал несколько дней до начала этой вакханалии.
Realist написав:А у мене альтернативна точка зору на будівництво. Через чменшення кількості населення та привичку будівельників тримати маржу прибутковості в $ не прогнозую жодного буму будівництва. ..................... А після закінчення війни всі гроші підуть на відбудову в ті міста які найбільше постраждали. На інфраструктурні проекти в містах які будують
Если мы говорим об экономике, для бума в строительной области не очень важно, идет ли речь о новом строительстве, о восстановительных работах или о строительстве взамен разрушенного. Туда пойдет много денег, которые потом станут расходится по всем классическим цепочкам от производителей материалов до вагончика с кофеваркой возле проходной фабрики, которая шьет одежду для строителей. Все это потребует финансирования и банки, надеюсь, начнут все эти цепочки кредитовать, а не держать средства на депосертификатах. Это создаст иллюзию, что "количество денег в банках" стало меньше. Именно восстановление разрушенного должно стать определяющим фактором для послевоенного восстановления и развития экономики. Пытаться сейчас прогнозировать сценарии этого развития - дело совершенно неблагодарное. Инфляция и девальвация вполне вероятны, но не обязательны. Пытаться угадать их величины по уровню мгновенной ликвидности банковской системы можно, но на кофейной гуще вероятность угадать выше. Ну а если все же очень хочется, нужно учитывать, что увеличение свободных средств у банков говорит не об увеличении количества денег в обороте, а о сокращении оборота.
Сибарит написав:Если мы говорим об экономике... Пытаться сейчас прогнозировать сценарии этого развития - дело совершенно неблагодарное. Инфляция и девальвация вполне вероятны, но не обязательны.
Глядя на происходящее в мировой экономике, то выделенное скорее неизбежно, как следствие предстоящей рецессии в ЕС (начнется в конце этого года) и затем в США (начнется в начале 2023). На это указывают ряд факторов, с которыми уже ничего не поделаешь, потому что "Аннушка уже пролила масло"(с). Напр., источниками роста в ЕС были дешевый газ, нефть, рабсила мигрантов. Теперь это все прикрыли.
Shaman написав:Майже напевне, що більша частина цих грошей – це виплати військовим. Скільки саме можна тільки припускати, бо є затримка з даними, але коли зростання грошей складало 119 ярдів на 1 вересня, зростання гривневих залишків на рахунках – близько 100 ярдів грн Й хоч частина цих грошей конвертується в валюту – хоча значно меньше половини (можно спробувати оцінити співвідношення грн-валюта, але мова зараз не про це), велика частина просто накоплюється на рахунках. Треба мати на увазі, що далеко не всі такі як Успіх – багато хто про якесь інвестування навіть не думає. Гроші складуються на рахунках до кращих часів – бо на передовій не потрібні ні плазми, ні автомобілі.
Та це припущення більш ніж очевидне.
У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порявняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень. З початку великої війни Росії проти України, на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 375,6 млрд грн (до серпня включно) https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/19/691630/
К-ть грошей, в основному грн до запитання в банках стрімко зростає. І зрозуміло, що не на рахунках пенсіонерів, половина з яких має пенсію до 3 тис. https://news.finance.ua/ua/mayzhe-polov ... e-3000-hrn Відповідно навіть не обов'язково після війни ця надрукована купа має себе проявити через гіперінфляцію та девальвацію.
я вже писав вище - поки ці гроші накоплюються на рахунках - вони ніяк не впливають ні на інфляцію, ні на девальвацію. такий ось прикол
Сибарит написав:Если мы говорим об экономике... Пытаться сейчас прогнозировать сценарии этого развития - дело совершенно неблагодарное. Инфляция и девальвация вполне вероятны, но не обязательны.
Глядя на происходящее в мировой экономике, то выделенное скорее неизбежно, как следствие предстоящей рецессии в ЕС (начнется в конце этого года) и затем в США (начнется в начале 2023). На это указывают ряд факторов, с которыми уже ничего не поделаешь, потому что "Аннушка уже пролила масло"(с). Напр., источниками роста в ЕС были дешевый газ, нефть, рабсила мигрантов. Теперь это все прикрыли.
дуже спрощенний погляд на економіку Європи. як раз навпаки газ був суттєво дорожчий, ніж в США.
економіка в Європі базувалася на тому, що хотят їздити на БМВ чи мерсах, чи хоча б на ауді з опелями.
газом Европа заміщувала, як не дивно, е/енергію, яку виробляли АЕС. точніше, виробляли е/енергію за рахунок газу. з точки зору економіки не таке вже й погане рішення. коли зараз погляд на ситуацію змінився, й АЕС вже стала "зеленою" - е/енергія може ще здешевіти.
до речі, я думаю повернення до АЕС продиктовано не тільки питанням е/енергії, а й тим, що після демаршу Раши з приводу ядерної зброї, кількість працюючих АЕС в розвинутих країнах стане більшою. щоб, коли зміниться мирова кон'юктура в деяких питаннях, ці країни могли швидко зробити ще одін перехід