Alien написав:
Прикольно. А грошовий мультиплікатор мабуть якісь бовдури придумали, які нічого не петрають в економіці, так? Якби гроші накопичувались у якійсь установі на кшталт держказначейство, то може вони б ні на що і не впливали б, а якщо вони потрапляють на рахунки в комерційні банки, то будьте певні вони вже багато на що впливають
розвийте свою думку - й побачите, що ви назвали очевидні речі, які в нашому випадку не задіяні.
а саме - залишки грошей фізичних осіб збільшуються, але це не сопроводжується зростанням кредитів, з червня кредити що юриків, що фізиків в грн зменшуються - тобто мультіплакатор не працює в нашому випадку. одна з причин, що гроші не кладуть на депозит, їх просто тримають на рахунку - такими грошима важкувато кредитувати. тому просто наявність грошей у банків пока ні на що не впливає.
майте на увазі, я не просто роблю припущення, в першу чергу я коментую, що відбулося в банківський системі - тобто це вже факт