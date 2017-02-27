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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10041100421004310044
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:19

  Alien написав:
  Shaman написав:я вже писав вище - поки ці гроші накоплюються на рахунках - вони ніяк не впливають ні на інфляцію, ні на девальвацію. такий ось прикол :)

Прикольно. А грошовий мультиплікатор мабуть якісь бовдури придумали, які нічого не петрають в економіці, так? Якби гроші накопичувались у якійсь установі на кшталт держказначейство, то може вони б ні на що і не впливали б, а якщо вони потрапляють на рахунки в комерційні банки, то будьте певні вони вже багато на що впливають

розвийте свою думку - й побачите, що ви назвали очевидні речі, які в нашому випадку не задіяні.

а саме - залишки грошей фізичних осіб збільшуються, але це не сопроводжується зростанням кредитів, з червня кредити що юриків, що фізиків в грн зменшуються - тобто мультіплакатор не працює в нашому випадку. одна з причин, що гроші не кладуть на депозит, їх просто тримають на рахунку - такими грошима важкувато кредитувати. тому просто наявність грошей у банків пока ні на що не впливає.

майте на увазі, я не просто роблю припущення, в першу чергу я коментую, що відбулося в банківський системі - тобто це вже факт
Shaman
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