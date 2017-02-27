Shaman написав:я вже писав вище - поки ці гроші накоплюються на рахунках - вони ніяк не впливають ні на інфляцію, ні на девальвацію. такий ось прикол
Прикольно. А грошовий мультиплікатор мабуть якісь бовдури придумали, які нічого не петрають в економіці, так? Якби гроші накопичувались у якійсь установі на кшталт держказначейство, то може вони б ні на що і не впливали б, а якщо вони потрапляють на рахунки в комерційні банки, то будьте певні вони вже багато на що впливають
продовжте свою думку - й побачите, що ви назвали очевидні речі, які в нашому випадку не задіяні.
а саме - залишки грошей фізичних осіб збільшуються, але це не сопроводжується зростанням кредитів, з червня кредити що юриків, що фізиків в грн зменшуються - тобто мультіплакатор не працює в нашому випадку. одна з причин, що гроші не кладуть на депозит, їх просто тримають на рахунку - такими грошима важкувато кредитувати. тому просто наявність грошей у банків пока ні на що не впливає.
майте на увазі, я не просто роблю припущення, в першу чергу я коментую, що відбулося в банківський системі - тобто це вже факт
Як завжди раша боти в чомусь звинувачують владу, забуваючи що зараз іде повномасштабна війна!!!!
Якій зараз може бути еквілібріріум в умовах падіння ВВП на 35% і заблокованого моря з експортом? Обвал був в 14-15-хх роках, зараз дійсно профі, які виграють цю війну і втримають економіку в межах розумного, все просто, як ананас(с).
А сьогоднішня стабільність і результати майже 8-ми місяців справжньої війни на валютному ринку мені подобаються, от наприклад в Криму долара або євро немає ні по скільки, зато на парканах малюють 60, але для кого? Для рабів, які вірять в пропаганду з зомбоящика?
ihorsic написав:А з чим пов'язаний атракціон невиданої щедрості від привата? При купівлі на ринку $ по 40,6 приват продавав по 40,40. Правда по 500 на лице. В Дніпрі стояла черга з дружин, тещ і просто знайомих...
От хулігани, гонять готівку в прифронтовому місті ближче до офіційного курса, а секта будетількидорощати не розуміє в чому справа((((
fler написав:Глядя на происходящее в мировой экономике, то выделенное скорее неизбежно, как следствие предстоящей рецессии в ЕС (начнется в конце этого года) и затем в США (начнется в начале 2023). На это указывают ряд факторов, с которыми уже ничего не поделаешь, потому что "Аннушка уже пролила масло"(с). Напр., источниками роста в ЕС были дешевый газ, нефть, рабсила мигрантов. Теперь это все прикрыли.
Наше процвітання ґрунтувалося на дешевих енергоносіях з Росії. Російський газ сприймався як дешевий, доступний, безпечний і стабільний – але вже доведено, що це не так. Іншим джерелом був доступ до великого китайського ринку – для експорту та імпорту, для передачі технологій, інвестицій та дешевих товарів. Китайські робітники з їхніми низькими зарплатами зробили набагато більше для стримування інфляції в Європі, ніж усі центральні банки разом узяті.
економіка в Європі базувалася на тому, що хотят їздити на БМВ чи мерсах, чи хоча б на ауді з опелями.
Я зараз в Америці. Бачу Кіа, Хюндаї, Тойоти, Хонди, Форди. З вашого переліку майже нічого.