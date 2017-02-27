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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10042100431004410045>
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:19

  Alien написав:
  Shaman написав:я вже писав вище - поки ці гроші накоплюються на рахунках - вони ніяк не впливають ні на інфляцію, ні на девальвацію. такий ось прикол :)

Прикольно. А грошовий мультиплікатор мабуть якісь бовдури придумали, які нічого не петрають в економіці, так? Якби гроші накопичувались у якійсь установі на кшталт держказначейство, то може вони б ні на що і не впливали б, а якщо вони потрапляють на рахунки в комерційні банки, то будьте певні вони вже багато на що впливають

продовжте свою думку - й побачите, що ви назвали очевидні речі, які в нашому випадку не задіяні.

а саме - залишки грошей фізичних осіб збільшуються, але це не сопроводжується зростанням кредитів, з червня кредити що юриків, що фізиків в грн зменшуються - тобто мультіплакатор не працює в нашому випадку. одна з причин, що гроші не кладуть на депозит, їх просто тримають на рахунку - такими грошима важкувато кредитувати. тому просто наявність грошей у банків пока ні на що не впливає.

майте на увазі, я не просто роблю припущення, в першу чергу я коментую, що відбулося в банківський системі - тобто це вже факт
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:01

Рідкісна статистика - зовнішні донати (гранти) і кредити (треба буде віддавати..)

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Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 14 жов, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курсоутворення на ЧРУ та БСУ із певного часу ходить строєм, це теж факт.
Для шанувальників це синхронне, але неприродне дихання ринку, пояснювати яке можна хоч із бубном хоч із кулею.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А з чим пов'язаний атракціон невиданої щедрості від привата? При купівлі на ринку $ по 40,6 приват продавав по 40,40. Правда по 500 на лице. В Дніпрі стояла черга з дружин, тещ і просто знайомих...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:00

  копейка написав: неприродне дихання ринку

Як завжди раша боти в чомусь звинувачують владу, забуваючи що зараз іде повномасштабна війна!!!!

Якій зараз може бути еквілібріріум в умовах падіння ВВП на 35% і заблокованого моря з експортом? Обвал був в 14-15-хх роках, зараз дійсно профі, які виграють цю війну і втримають економіку в межах розумного, все просто, як ананас(с).

А сьогоднішня стабільність і результати майже 8-ми місяців справжньої війни на валютному ринку мені подобаються, от наприклад в Криму долара або євро немає ні по скільки, зато на парканах малюють 60, але для кого? Для рабів, які вірять в пропаганду з зомбоящика?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:02

  ihorsic написав:А з чим пов'язаний атракціон невиданої щедрості від привата? При купівлі на ринку $ по 40,6 приват продавав по 40,40. Правда по 500 на лице. В Дніпрі стояла черга з дружин, тещ і просто знайомих...

От хулігани, гонять готівку в прифронтовому місті ближче до офіційного курса, а секта будетількидорощати не розуміє в чому справа((((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:23

  Shaman написав:
  fler написав:Глядя на происходящее в мировой экономике, то выделенное скорее неизбежно, как следствие предстоящей рецессии в ЕС (начнется в конце этого года) и затем в США (начнется в начале 2023). На это указывают ряд факторов, с которыми уже ничего не поделаешь, потому что "Аннушка уже пролила масло"(с). Напр., источниками роста в ЕС были дешевый газ, нефть, рабсила мигрантов. Теперь это все прикрыли.
дуже спрощенний погляд на економіку Європи.

Почитайте останній виступ Борреля
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 2/7148529/
Наше процвітання ґрунтувалося на дешевих енергоносіях з Росії. Російський газ сприймався як дешевий, доступний, безпечний і стабільний – але вже доведено, що це не так. Іншим джерелом був доступ до великого китайського ринку – для експорту та імпорту, для передачі технологій, інвестицій та дешевих товарів.
Китайські робітники з їхніми низькими зарплатами зробили набагато більше для стримування інфляції в Європі, ніж усі центральні банки разом узяті.

економіка в Європі базувалася на тому, що хотят їздити на БМВ чи мерсах, чи хоча б на ауді з опелями.

Я зараз в Америці. Бачу Кіа, Хюндаї, Тойоти, Хонди, Форди. З вашого переліку майже нічого.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:39

  Starikan написав:
Я зараз в Америці. Бачу Кіа, Хюндаї, Тойоти, Хонди, Форди. З вашого переліку майже нічого.


Добрый вечер !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
С Днем Защитника Отечества !
С Днем Козачества !
С Днем Города !

Старикан ,Привет .
Я очень благодарен Америке за ее помощь Украине !!!
Я уверен , что если бы не США , нам бы было тяжко !
Вы поклонитесь от меня и всех моих боевых( медиков ) друзей им !


.....ну и традиционно ,,,нестандартный вопрос )))
( я на нашем )
шо стоит рыбалка на губана ,
и акулу ,,,
ну сколько в час ?(Флорида )

Есть у меня (ЕБИЧЕСКАЯ СИЛА ) мечта !

На Кубу наверное уже не попаду ,,,,
С Уважением , семинарист холява .
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:57

  somilitark написав:
  копейка написав: неприродне дихання ринку

Як завжди раша боти в чомусь звинувачують владу, забуваючи що зараз іде повномасштабна війна!!!!

Якій зараз може бути еквілібріріум в умовах падіння ВВП на 35% і заблокованого моря з експортом? Обвал був в 14-15-хх роках, зараз дійсно профі, які виграють цю війну і втримають економіку в межах розумного, все просто, як ананас(с).

А сьогоднішня стабільність і результати майже 8-ми місяців справжньої війни на валютному ринку мені подобаються, от наприклад в Криму долара або євро немає ні по скільки, зато на парканах малюють 60, але для кого? Для рабів, які вірять в пропаганду з зомбоящика?

Поговорити нема з ким чи просто клема падає?
Моє повідомлення на тему ВР, твоє близько параноїдальне марення - ні.
Про війну то мені не закидай. Давай розповідай, рупор агітації, якщо вже почав чому незважаючи на війну, на ній продовжують заробляти?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:14

  budivelnik написав:
  Ой+ написав:Відповідно навіть не обов'язково після війни ця надрукована купа має себе проявити через гіперінфляцію та девальвацію.
Як на мене - не факт
Валюта то заходить в обємах мама нє горюй....

В яких? 19 ярдів за 8 міс при обвалі ввп на 60 ярдів?
Ромасик
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