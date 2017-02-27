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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10042100431004410045
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:43

  Ромасик написав:
  budivelnik написав:
  Ой+ написав:Відповідно навіть не обов'язково після війни ця надрукована купа має себе проявити через гіперінфляцію та девальвацію.
Як на мене - не факт
Валюта то заходить в обємах мама нє горюй....

В яких? 19 ярдів за 8 міс при обвалі ввп на 60 ярдів?

Ліл, це якраз великий плюс - чим менше ВВП тим вагоміший кожен лярд.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:33

  zerocool написав:
  Ромасик написав:В яких? 19 ярдів за 8 міс при обвалі ввп на 60 ярдів?

Ліл, це якраз великий плюс - чим менше ВВП тим вагоміший кожен лярд.

Угу, нам не потрібний власний ВВП нам його просто подарують.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 00:08

  копейка написав:
  zerocool написав:
  Ромасик написав:В яких? 19 ярдів за 8 міс при обвалі ввп на 60 ярдів?

Ліл, це якраз великий плюс - чим менше ВВП тим вагоміший кожен лярд.

Угу, нам не потрібний власний ВВП нам його просто подарують.

Ми тут про курс? У разі подарунку всього ВВП курс взагалі може бути хоч 1:1
zerocool
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