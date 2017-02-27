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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 22:43
Ромасик написав: budivelnik написав: Ой+ написав:
Відповідно навіть не обов'язково після війни ця надрукована купа має себе проявити через гіперінфляцію та девальвацію.
Як на мене - не факт
Валюта то заходить в обємах мама нє горюй....
В яких? 19 ярдів за 8 міс при обвалі ввп на 60 ярдів?
Ліл, це якраз великий плюс - чим менше ВВП тим вагоміший кожен лярд.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:33
zerocool написав: Ромасик написав:
В яких? 19 ярдів за 8 міс при обвалі ввп на 60 ярдів?
Ліл, це якраз великий плюс - чим менше ВВП тим вагоміший кожен лярд.
Угу, нам не потрібний власний ВВП нам його просто подарують.
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копейка
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Додано: Суб 15 жов, 2022 00:08
копейка написав: zerocool написав: Ромасик написав:
В яких? 19 ярдів за 8 міс при обвалі ввп на 60 ярдів?
Ліл, це якраз великий плюс - чим менше ВВП тим вагоміший кожен лярд.
Угу, нам не потрібний власний ВВП нам його просто подарують.
Ми тут про курс? У разі подарунку всього ВВП курс взагалі може бути хоч 1:1
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Додано: Суб 15 жов, 2022 02:30
zerocool написав:
Ми тут про курс? У разі подарунку всього ВВП курс взагалі може бути хоч 1:1
Курс як ізольоване поняття – не має сенсу. Намалювати можна будь-який курс, пружина затиснутого курсу по "8" мало чим відрізняється від аналогічної по "38".
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Додано: Суб 15 жов, 2022 03:11
Ну можна взагалі перейти на євро у всіх розрахунках усередині країни, і курс більше не матиме значення. У цьому є плюси, але є і мінуси.
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zerocool
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