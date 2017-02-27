Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати багато грошей
Купувати долар чи ні — завжди актуальне питання. Та цього разу фінансові аналітики наполегливо рекомендують відмовитись від баксів. Річ у тім, що у світі зараз спостерігається таке явище, як зниження доларизації, тобто американська валюта по всім фронтам послаблює свої позиції.
Взагалі сьогодні рівень доларизації економіки в Україні 40%, Нацбанк планує зменшити цей показник вдвічі. 20% — це показник, який рекомендує регулятор для нормальної зовнішньої економічної діяльності та страхування валютних ризиків.
Зниження доларизації проходитиме поступово. Часи, коли українці шукали в іноземній валюті «рятівне коло» давно минули. Тим паче сьогодні, коли в умовах повномасштабної війни потрібно стабілізувати гривню.
Надмірна доларизація шкодить економіці країни. По-перше, падає попит на національну валюту, що певною мірою приводить до зростання рівня інфляції. Якщо зменшити «вплив доларів» на внутрішню економіку, українці будуть менше шарахатись від коливання курсу, стабілізуються ціни. Також зміцнення гривні зможе врятувати банківську систему від обвалу у цей не легкий час.
Що пропонує зробити НБУ:
Збільшити рівень проникнення національної валюти у фінансову систему. Заборонити проведення деяких операцій у доларах і перевести їх на гривні. Використовувати монетарний потенціал для розвитку економіки. Перейти на польську модель «злотоцентризму». Перед тим як купувати готівку, краще спостерігати не за внутрішнім ринком, а за світовими тенденціями в економіці. Рано чи пізно вони дійдуть й до України. Саме зараз не найкращий час для придбання доларів, а також для заробітку на конвертації.
У будь-який час банки можуть відмовитись від приймання доларів, а от від української гривні вони не можуть відмовитись.
Індексація долара показує, що він вперше за 20 років сягнув свого нового максимуму, євро тим часом падає. Тому можна переорієнтуватись на інші ті іноземні гроші, які сьогодні дешевіють.
Слова які використовують в НБУ - проникнення, потенціал
konstantin kirovograd написав:фермерам(даже мелким очень) это раскажите когда они в салонах машины скупают осенью
а моряки после каждого контракта покупают по квартире
вы видете только одну сторону медали
у меня пол гектара земли под сад/огород и застройку (могу строить дома/котеджи)...
обратился за консультацией к приятелю (фермеру), у них больше 1000га, выращивали подсолнечник, кукурузу, арбузы, последние 3 года перешли на овощи (капельный полив, бурение скважин, тонны удобрений), с этого года строят большие теплицы-это огромные затраты.
фермер ответил, что скажем хозяйство с 1га никогда по ценам не сможет конкурировать с тем у кого 1000-2000га, посоветовал на маленькой територии выращивать что-то ценное (малина, или ежевика), даже виноград не имеет смысла-3-4 года ждать когда выростет и тд)
вы, поинтересуйтесь вопросом
рисковать своими деньгами-надо изучить все нюасы, если сравнить с другими-сельское хозяйство/земледелие крайне рисковый вид бизнеса (он может бы как прибыльным, так и очень убыточным)
Ромасик написав:В яких? 19 ярдів за 8 міс при обвалі ввп на 60 ярдів?
Ліл, це якраз великий плюс - чим менше ВВП тим вагоміший кожен лярд.
Угу, нам не потрібний власний ВВП нам його просто подарують.
Здесь в чем-то логика есть. Раньше многие хейтеры говорили, что деньги закатывались в асфальт, а не покупалось оружие. Но асфальт у нас остался, а оружие нам дают. Сейчас по Киеву я смотрю тоже активно идут дорожные работы. Не все так плохо.
BIGor написав:Клікбейт, але якщо правда - то в НБУ курять шмаль...
Взагалі сьогодні рівень доларизації економіки в Україні 40% (тут би хотілося посилання на джерело інформації), Нацбанк планує зменшити цей показник вдвічі. 20% — це показник, який рекомендує регулятор для нормальної зовнішньої економічної діяльності та страхування валютних ризиків.
Збільшити рівень проникнення національної валюти у фінансову систему. Заборонити проведення деяких операцій у доларах і перевести їх на гривні.
Цікаво, які це операції у нас дозволені в доларах? Зовнішньо економічну діяльність вести в гривнях?
Взагалі вся стаття потребує посилань на якісь рішення нбу, а то виглядає як ОБС, і ні до чого придертися.