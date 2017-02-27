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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10043100441004510046
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:14

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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 09:40

  BIGor написав:Клікбейт, але якщо правда - то в НБУ курять шмаль...
https://gsminfo.com.ua/130363-ukrayincz ... oshej.html
Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати багато грошей

Купувати долар чи ні — завжди актуальне питання. Та цього разу фінансові аналітики наполегливо рекомендують відмовитись від баксів. Річ у тім, що у світі зараз спостерігається таке явище, як зниження доларизації, тобто американська валюта по всім фронтам послаблює свої позиції.

Взагалі сьогодні рівень доларизації економіки в Україні 40%, Нацбанк планує зменшити цей показник вдвічі. 20% — це показник, який рекомендує регулятор для нормальної зовнішньої економічної діяльності та страхування валютних ризиків.

Зниження доларизації проходитиме поступово. Часи, коли українці шукали в іноземній валюті «рятівне коло» давно минули. Тим паче сьогодні, коли в умовах повномасштабної війни потрібно стабілізувати гривню.

Надмірна доларизація шкодить економіці країни. По-перше, падає попит на національну валюту, що певною мірою приводить до зростання рівня інфляції. Якщо зменшити «вплив доларів» на внутрішню економіку, українці будуть менше шарахатись від коливання курсу, стабілізуються ціни. Також зміцнення гривні зможе врятувати банківську систему від обвалу у цей не легкий час.

Що пропонує зробити НБУ:

Збільшити рівень проникнення національної валюти у фінансову систему.
Заборонити проведення деяких операцій у доларах і перевести їх на гривні.
Використовувати монетарний потенціал для розвитку економіки.
Перейти на польську модель «злотоцентризму».
Перед тим як купувати готівку, краще спостерігати не за внутрішнім ринком, а за світовими тенденціями в економіці. Рано чи пізно вони дійдуть й до України. Саме зараз не найкращий час для придбання доларів, а також для заробітку на конвертації.

У будь-який час банки можуть відмовитись від приймання доларів, а от від української гривні вони не можуть відмовитись.

Індексація долара показує, що він вперше за 20 років сягнув свого нового максимуму, євро тим часом падає. Тому можна переорієнтуватись на інші ті іноземні гроші, які сьогодні дешевіють.

Слова які використовують в НБУ - проникнення, потенціал :D

Вообще, какая-то российская пропаганда. Там тоже активно агитировали за дедолларизация. Явный шаг, чтобы поссорить нас с США.
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 10:14

  reef написав:Вообще, какая-то российская пропаганда. Там тоже активно агитировали за дедолларизация. Явный шаг, чтобы поссорить нас с США.

Не на рубль же зовут переходить 8) Но то, что все банки мира в любой момент откажутся принимать доллары, но не могут отказаться от гривны - это серьёзная заявка :mrgreen:
moveton
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