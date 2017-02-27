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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10044100451004610047
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:05

  Навуходоносор написав:
  antey1969 написав:Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.

Наступним пунктом чергове скорочення кількості населення. І нарешті прозріння, навіщо була доступна медицина.
Ви, панове, ще всерйоз не стикалися з дефіцитом робітників. Депресивна Україна за тридцять років відучила. Нічого, за 5 років доживемо - побачимо

Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:26

  Qwerty написав:
  Навуходоносор написав:
  antey1969 написав:Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.

Наступним пунктом чергове скорочення кількості населення. І нарешті прозріння, навіщо була доступна медицина.
Ви, панове, ще всерйоз не стикалися з дефіцитом робітників. Депресивна Україна за тридцять років відучила. Нічого, за 5 років доживемо - побачимо

Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!

Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 16:17

За тиждень з 10 по 14 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 613,23 млн доларів і купив 8,3 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 613,23 млн доларів, що приблизно дорівнює минулому тижню – 615,74 млн. При цьому регулятор купив 8,3 млн доларів, що майже на 1,1 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (7,2 млн дол.).
jump
 
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