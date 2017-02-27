Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати багато грошей
Купувати долар чи ні — завжди актуальне питання. Та цього разу фінансові аналітики наполегливо рекомендують відмовитись від баксів. Річ у тім, що у світі зараз спостерігається таке явище, як зниження доларизації, тобто американська валюта по всім фронтам послаблює свої позиції.
Взагалі сьогодні рівень доларизації економіки в Україні 40%, Нацбанк планує зменшити цей показник вдвічі. 20% — це показник, який рекомендує регулятор для нормальної зовнішньої економічної діяльності та страхування валютних ризиків.
Зниження доларизації проходитиме поступово. Часи, коли українці шукали в іноземній валюті «рятівне коло» давно минули. Тим паче сьогодні, коли в умовах повномасштабної війни потрібно стабілізувати гривню.
Надмірна доларизація шкодить економіці країни. По-перше, падає попит на національну валюту, що певною мірою приводить до зростання рівня інфляції. Якщо зменшити «вплив доларів» на внутрішню економіку, українці будуть менше шарахатись від коливання курсу, стабілізуються ціни. Також зміцнення гривні зможе врятувати банківську систему від обвалу у цей не легкий час.
Що пропонує зробити НБУ:
Збільшити рівень проникнення національної валюти у фінансову систему. Заборонити проведення деяких операцій у доларах і перевести їх на гривні. Використовувати монетарний потенціал для розвитку економіки. Перейти на польську модель «злотоцентризму». Перед тим як купувати готівку, краще спостерігати не за внутрішнім ринком, а за світовими тенденціями в економіці. Рано чи пізно вони дійдуть й до України. Саме зараз не найкращий час для придбання доларів, а також для заробітку на конвертації.
У будь-який час банки можуть відмовитись від приймання доларів, а от від української гривні вони не можуть відмовитись.
Індексація долара показує, що він вперше за 20 років сягнув свого нового максимуму, євро тим часом падає. Тому можна переорієнтуватись на інші ті іноземні гроші, які сьогодні дешевіють.
Слова які використовують в НБУ - проникнення, потенціал
Вообще, какая-то российская пропаганда. Там тоже активно агитировали за дедолларизация. Явный шаг, чтобы поссорить нас с США.
reef У сєпарів пригорає, так носяться зі своїми переговорами, що як правило на такі дрібниці не розмінюються, тіпа крах долара. Але напевне справи зовсім швах, вирішили ще таку стареньку і примітивну дезу закинути, соромно, що хтось додумався цю бредятину притягнути на солідний форум. По курсу, боковик. Особливих рухів немає. Приблизно 40.60 на 40.70 усі працюють.
antey1969 написав:Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
Наступним пунктом чергове скорочення кількості населення. І нарешті прозріння, навіщо була доступна медицина. Ви, панове, ще всерйоз не стикалися з дефіцитом робітників. Депресивна Україна за тридцять років відучила. Нічого, за 5 років доживемо - побачимо
Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!
antey1969 написав:Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
Наступним пунктом чергове скорочення кількості населення. І нарешті прозріння, навіщо була доступна медицина. Ви, панове, ще всерйоз не стикалися з дефіцитом робітників. Депресивна Україна за тридцять років відучила. Нічого, за 5 років доживемо - побачимо
Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!
moveton написав:В теме про конвертдепо только вчера чувак отчитывался, что в Привате и новым клиентом стал и 195к из фонда получил и на конвертдепо сотку положил и остаток обналичил - и всё за 10 минут
приват бывает разный, думаю что в каком-то не очень популярном отделении такое и возможно. Я на днях зашел - очередь в кассу аж до порога. Наивно спрашиваю "это все за долларом?". Ответ прозаичнее - "пол дня была тревога, вот люди и пытаются успеть закрыть свои вопросы.."
Там свист був: "в Привате и новым клиентом стал и 195к из фонда получил и на конвертдепо сотку положил и остаток обналичил - и всё за 10 минут". За вимогою НБУ, нових клієнтів має перевірити СББ, в найшвидших банках за 30 хв, дехто взагалі наступного дня... + в ПБ процедура підписання, фотографування, видача карток... Ну й інше: Фонд, конв депо з внесенням і зняттям. За 10 хв це неможливо! В кращому разі лише щось одне з переліку