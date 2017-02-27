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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:43
Visky написав: somilitark написав:
По курсу, боковик. Особливих рухів немає. Приблизно 40.60 на 40.70 усі працюють.
Це може у Львові такі курси, а в Києві 40.70 / 40.80 і мабуть буде потроху зростати сьогодні, оскільки переважно банки не працюють
Справдилося. Завтра прогнозую дуже маленьке зростання на грані стабільності. В пн у 1-й пол дня - вниз.
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Visky
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