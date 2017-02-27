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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10044100451004610047
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:43

  Visky написав:
  somilitark написав:По курсу, боковик. Особливих рухів немає. Приблизно 40.60 на 40.70 усі працюють.
Це може у Львові такі курси, а в Києві 40.70 / 40.80 і мабуть буде потроху зростати сьогодні, оскільки переважно банки не працюють

Справдилося. Завтра прогнозую дуже маленьке зростання на грані стабільності. В пн у 1-й пол дня - вниз.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:06

  BIGor написав:
  Qwerty написав:Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!

Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?


вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:17

  BIGor написав:Клікбейт, але якщо правда - то в НБУ курять шмаль...
https://gsminfo.com.ua/130363-ukrayincz ... oshej.html
Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати багато грошей

Дайте посилання на НБУ... Читайте першоджерела 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:31

  ТИХИЙ написав:
  BIGor написав:Клікбейт, але якщо правда - то в НБУ курять шмаль...
https://gsminfo.com.ua/130363-ukrayincz ... oshej.html
Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати багато грошей

Дайте посилання на НБУ... Читайте першоджерела 8)

Читати вмієте? Попередження бачили що клікбейт? :idea:
BIGor
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  #<1 ... 10044100451004610047
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