Справдилося. Завтра прогнозую дуже маленьке зростання на грані стабільності. В пн у 1-й пол дня - вниз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:43
Справдилося. Завтра прогнозую дуже маленьке зростання на грані стабільності. В пн у 1-й пол дня - вниз.
Додано: Суб 15 жов, 2022 18:06
вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.
Додано: Суб 15 жов, 2022 18:17
Дайте посилання на НБУ... Читайте першоджерела
Додано: Суб 15 жов, 2022 18:31
Читати вмієте? Попередження бачили що клікбейт?
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