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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:43
Visky написав: somilitark написав:
По курсу, боковик. Особливих рухів немає. Приблизно 40.60 на 40.70 усі працюють.
Це може у Львові такі курси, а в Києві 40.70 / 40.80 і мабуть буде потроху зростати сьогодні, оскільки переважно банки не працюють
Справдилося. Завтра прогнозую дуже маленьке зростання на грані стабільності. В пн у 1-й пол дня - вниз.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 18:06
BIGor написав: Qwerty написав:
Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!
Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?
вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 20:00
А де усі?
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Investor_K
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Додано: Суб 15 жов, 2022 22:43
Investor_K Та тут таке сталося... Корочше, всі пішли на фронт! Щоб наблизити нашу перемогу! Тільки я і Ви залишилися...
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Visky
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Додано: Нед 16 жов, 2022 05:31
холява написав:
Добрый вечер !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
С Днем Защитника Отечества !
С Днем Козачества !
С Днем Города !
Старикан ,Привет .
Я очень благодарен Америке за ее помощь Украине !!!
Я уверен , что если бы не США , нам бы было тяжко !
Вы поклонитесь от меня и всех моих боевых( медиков ) друзей им !
Спасибо, постараюсь. Я уже писал на другой ветке, что учительница, ведущая класс английского для беженцев, очень сочувствовала украинцам в классе (нас трое, остальные в основном афганцы). Рассказывала, что ходила в пикет возле российского посольства. Другие американцы, с которыми общался, тоже за Украину.
.....ну и традиционно ,,,нестандартный вопрос )))
шо стоит рыбалка на губана ,
и акулу ,,,
ну сколько в час ?(Флорида )
Увы, я очень далек от этой проблемы
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Starikan
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