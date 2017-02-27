вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 жов, 2022 18:06
вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.
Додано: Суб 15 жов, 2022 18:17
Дайте посилання на НБУ... Читайте першоджерела
Додано: Суб 15 жов, 2022 18:31
Читати вмієте? Попередження бачили що клікбейт?
Додано: Суб 15 жов, 2022 20:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А де усі?
Додано: Суб 15 жов, 2022 22:43
Investor_K Та тут таке сталося... Корочше, всі пішли на фронт! Щоб наблизити нашу перемогу! Тільки я і Ви залишилися...
Додано: Нед 16 жов, 2022 05:31
Спасибо, постараюсь. Я уже писал на другой ветке, что учительница, ведущая класс английского для беженцев, очень сочувствовала украинцам в классе (нас трое, остальные в основном афганцы). Рассказывала, что ходила в пикет возле российского посольства. Другие американцы, с которыми общался, тоже за Украину.
Увы, я очень далек от этой проблемы
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