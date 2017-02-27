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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10045100461004710048>
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:06

  BIGor написав:
  Qwerty написав:Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!

Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?


вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:17

  BIGor написав:Клікбейт, але якщо правда - то в НБУ курять шмаль...
https://gsminfo.com.ua/130363-ukrayincz ... oshej.html
Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати багато грошей

Дайте посилання на НБУ... Читайте першоджерела 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:31

  ТИХИЙ написав:
  BIGor написав:Клікбейт, але якщо правда - то в НБУ курять шмаль...
https://gsminfo.com.ua/130363-ukrayincz ... oshej.html
Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати багато грошей

Дайте посилання на НБУ... Читайте першоджерела 8)

Читати вмієте? Попередження бачили що клікбейт? :idea:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 20:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А де усі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 22:43

Investor_K Та тут таке сталося... Корочше, всі пішли на фронт! Щоб наблизити нашу перемогу! Тільки я і Ви залишилися...
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 05:31

  холява написав:Добрый вечер !
Всех с Покровой Пресвятой Богородицы !
С Днем Защитника Отечества !
С Днем Козачества !
С Днем Города !
Старикан ,Привет .
Я очень благодарен Америке за ее помощь Украине !!!
Я уверен , что если бы не США , нам бы было тяжко !
Вы поклонитесь от меня и всех моих боевых( медиков ) друзей им !

Спасибо, постараюсь. Я уже писал на другой ветке, что учительница, ведущая класс английского для беженцев, очень сочувствовала украинцам в классе (нас трое, остальные в основном афганцы). Рассказывала, что ходила в пикет возле российского посольства. Другие американцы, с которыми общался, тоже за Украину.
.....ну и традиционно ,,,нестандартный вопрос )))
шо стоит рыбалка на губана ,
и акулу ,,,
ну сколько в час ?(Флорида )

Увы, я очень далек от этой проблемы :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 10:45

Запорожье
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39,05/39,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 15:26

  Visky написав:Investor_K Та тут таке сталося... Корочше, всі пішли на фронт! Щоб наблизити нашу перемогу! Тільки я і Ви залишилися...

Во многих районах даже свет стали отключать за ненадобностью. Все население на передовой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 15:39

  edvardd написав:Запорожье
40,85/41,10
39,05/39,60

На ПОХе валюту принимают по 38,7 и 40,7
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:11

  Izya Cy написав:edvardd
Как там пан холява, давно не читал его, волнуюсь)


Миру- мир, Евреям - деньги .....
а шо за него волноваться ?
холява
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  #<1 ... 10045100461004710048>
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