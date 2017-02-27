Додано: Нед 16 жов, 2022 18:32

Investor_K



Добрый вечер ВСЕМ .

Вам в частности .

Здоровья и Успехов .

Удачи !

Было много работы .

И сегодня позволили переночевать дома ...

завтра дежурный по ,,,,,



Прошлая ночь была напряженная (три ампутации ).



НО .... я долго смотрел на ваши благодарности .

Пля ......вы так и не дошли до того , что есть люди весьма умные ....

В строке благодарностей НОЛЬ !

Я не про себя ....и свои чувства .

Ну ЕСТь же люди , которые БОЛЬШЕ вас знают !

Это не вопрос .

Это утверждение .

и несмотря на ваше педагогическое образование , вы не удосужились поставить ОДИН плюсик , ну например такому "ВОЛКУ " как УВАЖАЕМЫЙ СИБАРИТ ?



Можете поведать о превратности характера ?

Я сегодня не в настроении .