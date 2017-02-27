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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10045100461004710048
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:14

  холява написав:
  Izya Cy написав:edvardd
Как там пан холява, давно не читал его, волнуюсь)


Миру- мир, Евреям - деньги .....
а шо за него волноваться ?

Нам работать взападло.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:15

  Starikan написав:Старикан ,Привет .
.....ну и традиционно ,,,нестандартный вопрос )))
шо стоит рыбалка на губана ,
и акулу ,,,
ну сколько в час ?(Флорида )

Увы, я очень далек от этой проблемы :wink:


++++++++ Ну так нельзя .....ну придумали бы что то ,,,,
холява
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:32

Investor_K

Добрый вечер ВСЕМ .
Вам в частности .
Здоровья и Успехов .
Удачи !
Было много работы .
И сегодня позволили переночевать дома ...
завтра дежурный по ,,,,,

Прошлая ночь была напряженная (три ампутации ).

НО .... я долго смотрел на ваши благодарности .
Пля ......вы так и не дошли до того , что есть люди весьма умные ....
В строке благодарностей НОЛЬ !
Я не про себя ....и свои чувства .
Ну ЕСТь же люди , которые БОЛЬШЕ вас знают !
Это не вопрос .
Это утверждение .
и несмотря на ваше педагогическое образование , вы не удосужились поставить ОДИН плюсик , ну например такому "ВОЛКУ " как УВАЖАЕМЫЙ СИБАРИТ ?

Можете поведать о превратности характера ?
Я сегодня не в настроении .
холява
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