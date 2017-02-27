Нам работать взападло.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 жов, 2022 18:14
Додано: Нед 16 жов, 2022 18:15
Додано: Нед 16 жов, 2022 18:32
Investor_K
Добрый вечер ВСЕМ .
Вам в частности .
Здоровья и Успехов .
Удачи !
Было много работы .
И сегодня позволили переночевать дома ...
завтра дежурный по ,,,,,
Прошлая ночь была напряженная (три ампутации ).
НО .... я долго смотрел на ваши благодарности .
Пля ......вы так и не дошли до того , что есть люди весьма умные ....
В строке благодарностей НОЛЬ !
Я не про себя ....и свои чувства .
Ну ЕСТь же люди , которые БОЛЬШЕ вас знают !
Это не вопрос .
Это утверждение .
и несмотря на ваше педагогическое образование , вы не удосужились поставить ОДИН плюсик , ну например такому "ВОЛКУ " как УВАЖАЕМЫЙ СИБАРИТ ?
Можете поведать о превратности характера ?
Я сегодня не в настроении .
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