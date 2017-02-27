RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10045100461004710048
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:15

  Starikan написав:Старикан ,Привет .
.....ну и традиционно ,,,нестандартный вопрос )))
шо стоит рыбалка на губана ,
и акулу ,,,
ну сколько в час ?(Флорида )

Увы, я очень далек от этой проблемы :wink:


++++++++ Ну так нельзя .....ну придумали бы что то ,,,,
холява
2
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3782 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
12
1
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:32

дел
Востаннє редагувалось холява в Нед 16 жов, 2022 19:12, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3782 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
12
1
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 18:35

  холява написав:Investor_K

Добрый вечер ВСЕМ .
Вам в частности .
Здоровья и Успехов .
Удачи !
Было много работы .
И сегодня позволили переночевать дома ...
завтра дежурный по ,,,,,

Прошлая ночь была напряженная (три ампутации ).

НО .... я долго смотрел на ваши благодарности .
Пля ......вы так и не дошли до того , что есть люди весьма умные ....
В строке благодарностей НОЛЬ !
Я не про себя ....и свои чувства .
Ну ЕСТь же люди , которые БОЛЬШЕ вас знают !
Это не вопрос .
Это утверждение .
и несмотря на ваше педагогическое образование , вы не удосужились поставить ОДИН плюсик , ну например такому "ВОЛКУ " как УВАЖАЕМЫЙ СИБАРИТ ?

Можете поведать о превратности характера ?
Я сегодня не в настроении .

Из уважения к Вам отвечу. Я -сторонник концепции мизера и минимализма. В универе - одни лишь тройки. Это было непросто. Но я смог.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7941
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  холява написав:Так вот ,он всегда говорил ,что нет извращений .

А как же балет на льду и хоккей на траве? :)

ЗЫ У меня сейчас такие цифры в количестве сообщений, что страшно ставить плюсики :)
Востаннє редагувалось Сибарит в Нед 16 жов, 2022 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6669
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5602 раз.
Подякували: 17548 раз.
 
Профіль
62
33
32
2
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:10

  Investor_K написав:
  холява написав:Investor_K

Ха , ну постараюсь ответить ...
У нас был заведующий кафедрой урологии , фантастический мужик !
Жив .
Так вот ,он всегда говорил ,что нет извращений .
ПРОСТО Есть люди которые трахаются в кулак .

......но это к вам не относится ......

Вы сегодня в плохой психологической и интеллектуальной форме.


Я даже уверен .
Пожалуй все удалю .
Откуда у меня интеллект ?
холява
2
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3782 раз.
Подякували: 4018 раз.
 
Профіль
2
12
1
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:51

  холява написав:
  Izya Cy написав:edvardd
Как там пан холява, давно не читал его, волнуюсь)


Миру- мир, Евреям - деньги .....
а шо за него волноваться ?

беспокоимся однако, вот Либо например пропал с первых дней... :cry:
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7904
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2460 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10045100461004710048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3138, 3139, 3140
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31390 35090850
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 жов, 2022 11:10
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 166, 167, 168
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1670 12547556
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 жов, 2022 20:53
BIGor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22863677
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1825)
16.10.2022 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.