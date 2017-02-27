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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 жов, 2022 18:15
Starikan написав:
Старикан ,Привет .
.....ну и традиционно ,,,нестандартный вопрос )))
шо стоит рыбалка на губана ,
и акулу ,,,
ну сколько в час ?(Флорида )
Увы, я очень далек от этой проблемы
++++++++ Ну так нельзя .....ну придумали бы что то ,,,,
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Додано: Нед 16 жов, 2022 18:32
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Додано: Нед 16 жов, 2022 18:35
холява написав:Investor_K
Добрый вечер ВСЕМ .
Вам в частности .
Здоровья и Успехов .
Удачи !
Было много работы .
И сегодня позволили переночевать дома ...
завтра дежурный по ,,,,,
Прошлая ночь была напряженная (три ампутации ).
НО .... я долго смотрел на ваши благодарности .
Пля ......вы так и не дошли до того , что есть люди весьма умные ....
В строке благодарностей НОЛЬ !
Я не про себя ....и свои чувства .
Ну ЕСТь же люди , которые БОЛЬШЕ вас знают !
Это не вопрос .
Это утверждение .
и несмотря на ваше педагогическое образование , вы не удосужились поставить ОДИН плюсик , ну например такому "ВОЛКУ " как УВАЖАЕМЫЙ СИБАРИТ ?
Можете поведать о превратности характера ?
Я сегодня не в настроении .
Из уважения к Вам отвечу. Я -сторонник концепции мизера и минимализма. В универе - одни лишь тройки. Это было непросто. Но я смог.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 19:09
холява написав:
Так вот ,он всегда говорил ,что нет извращений .
А как же балет на льду и хоккей на траве?
ЗЫ У меня сейчас такие цифры в количестве сообщений, что страшно ставить плюсики
Востаннє редагувалось Сибарит
в Нед 16 жов, 2022 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 19:10
Investor_K написав: холява написав:Investor_K
Ха , ну постараюсь ответить ...
У нас был заведующий кафедрой урологии , фантастический мужик !
Жив .
Так вот ,он всегда говорил ,что нет извращений .
ПРОСТО Есть люди которые трахаются в кулак .
......но это к вам не относится ......
Вы сегодня в плохой психологической и интеллектуальной форме.
Я даже уверен .
Пожалуй все удалю .
Откуда у меня интеллект ?
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Додано: Нед 16 жов, 2022 19:51
холява написав: Izya Cy написав:edvardd
Как там пан холява, давно не читал его, волнуюсь)
Миру- мир, Евреям - деньги .....
а шо за него волноваться ?
беспокоимся однако, вот Либо например пропал с первых дней...
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