холява написав:

Добрый вечер ВСЕМ .Вам в частности .Здоровья и Успехов .Удачи !Было много работы .И сегодня позволили переночевать дома ...завтра дежурный по ,,,,,Прошлая ночь была напряженная (три ампутации ).НО .... я долго смотрел на ваши благодарности .Пля ......вы так и не дошли до того , что есть люди весьма умные ....В строке благодарностей НОЛЬ !Я не про себя ....и свои чувства .Ну ЕСТь же люди , которые БОЛЬШЕ вас знают !Это не вопрос .Это утверждение .и несмотря на ваше педагогическое образование , вы не удосужились поставить ОДИН плюсик , ну например такому "ВОЛКУ " как УВАЖАЕМЫЙ СИБАРИТ ?Можете поведать о превратности характера ?Я сегодня не в настроении .