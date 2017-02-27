|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:51
холява написав: Izya Cy написав:edvardd
Как там пан холява, давно не читал его, волнуюсь)
Миру- мир, Евреям - деньги .....
а шо за него волноваться ?
беспокоимся однако, вот Либо например пропал с первых дней...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7905
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 2460 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:16
40.60-40.85
38.50-38.95
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8583
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3063 раз.
- Подякували: 3077 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:51
prodigy написав:
40.60-40.85
38.50-38.95
40.60-41.00
38.55-39.20
-
blackheadsacne
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 29.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1672
|12547830
|
|
|31391
|35091439
|
|
|7975
|22863803
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|