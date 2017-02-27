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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10045100461004710048
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:51

  холява написав:
  Izya Cy написав:edvardd
Как там пан холява, давно не читал его, волнуюсь)


Миру- мир, Евреям - деньги .....
а шо за него волноваться ?

беспокоимся однако, вот Либо например пропал с первых дней... :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:51

  prodigy написав:40.60-40.85
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