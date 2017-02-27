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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 жов, 2022 18:06
BIGor написав: Qwerty написав:
Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!
Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?
вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 10:45
Запорожье
40,85/41,10
39,05/39,60
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edvardd
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Додано: Нед 16 жов, 2022 15:39
edvardd написав:
Запорожье
40,85/41,10
39,05/39,60
На ПОХе валюту принимают по 38,7 и 40,7
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Додано: Пон 17 жов, 2022 08:16
40.60-40.85
38.50-38.95
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2
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:51
prodigy написав:
40.60-40.85
38.50-38.95
40.60-41.00
38.55-39.20
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:58
Запорожье
40,75/40,95
39,00/39,40
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edvardd
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:01
edvardd написав:
Запорожье
40,75/40,95
39,00/39,40
Везет же некоторым! Сдавать под конвертационный - самое оно.
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