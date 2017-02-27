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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10045100461004710048>
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:06

  BIGor написав:
  Qwerty написав:Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!

Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?


вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:17

  BIGor написав:Клікбейт, але якщо правда - то в НБУ курять шмаль...
https://gsminfo.com.ua/130363-ukrayincz ... oshej.html
Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати багато грошей

Дайте посилання на НБУ... Читайте першоджерела 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:31

  ТИХИЙ написав:
  BIGor написав:Клікбейт, але якщо правда - то в НБУ курять шмаль...
https://gsminfo.com.ua/130363-ukrayincz ... oshej.html
Українцям назвали валюту, в якій не слід тримати багато грошей

Дайте посилання на НБУ... Читайте першоджерела 8)

Читати вмієте? Попередження бачили що клікбейт? :idea:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 10:45

Запорожье
40,85/41,10
39,05/39,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 15:39

  edvardd написав:Запорожье
40,85/41,10
39,05/39,60

На ПОХе валюту принимают по 38,7 и 40,7
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:16

40.60-40.85
38.50-38.95
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:51

  prodigy написав:40.60-40.85
38.50-38.95

40.60-41.00
38.55-39.20
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:58

Запорожье
40,75/40,95
39,00/39,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 11:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:Запорожье
40,75/40,95
39,00/39,40


Везет же некоторым! Сдавать под конвертационный - самое оно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 11:38

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,75/40,95
39,00/39,40


Везет же некоторым! Сдавать под конвертационный - самое оно.

тут в нагрузку идёт 10 штук С300 на голову, каждую ночь...
edvardd
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