RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10045100461004710048
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:30

Доллар в Киеве падает вместе с шахедами. Что за дела?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:41

  Ромасик написав:Доллар в Киеве падает вместе с шахедами. Что за дела?

никому ненужные они
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7139
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1476 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:58

  Ромасик написав:Доллар в Киеве падает вместе с шахедами. Что за дела?

"никому не нужный фантик" USDT растёт. А наличка... Отсос гривны на конвертдепо и подвоз долларового нала даёт свои плоды.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2474
З нами з: 23.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10045100461004710048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 166, 167, 168
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1672 12547860
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 жов, 2022 23:30
копейка
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3138, 3139, 3140
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31391 35091568
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 жов, 2022 20:42
phantom_systems
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22863811
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.