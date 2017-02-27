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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 жов, 2022 12:30
Доллар в Киеве падает вместе с шахедами. Что за дела?
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Ромасик
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Додано: Пон 17 жов, 2022 12:41
Ромасик написав:
Доллар в Киеве падает вместе с шахедами. Что за дела?
никому ненужные они
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Мизантрóп
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Додано: Пон 17 жов, 2022 12:58
Ромасик написав:
Доллар в Киеве падает вместе с шахедами. Что за дела?
"никому не нужный фантик" USDT растёт. А наличка... Отсос гривны на конвертдепо и подвоз долларового нала даёт свои плоды.
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moveton
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