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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10045100461004710048
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:30

Доллар в Киеве падает вместе с шахедами. Что за дела?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:41

  Ромасик написав:Доллар в Киеве падает вместе с шахедами. Что за дела?

никому ненужные они.Сегодня еще крупнейшие госбанки Китая продали большое количество долларов США с использованием комбинации своповых и спотовых транзакций, узнали Reuters и мы
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 17 жов, 2022 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:58

  Ромасик написав:Доллар в Киеве падает вместе с шахедами. Что за дела?

"никому не нужный фантик" USDT растёт. А наличка... Отсос гривны на конвертдепо и подвоз долларового нала даёт свои плоды.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:47

Финансовая сводка за прошедшую неделю

За неделю возврат тендерного рефинанса составил 0.785 млрд. грн. (неделей ранее 0.325 млрд. грн.). Новый не выдавался уже месяц.
При этом в пятницу был взят свежий миллиард суточного рефинанса в добавок к давно перезанимаемой трети миллиарда.

В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 17.594 млрд. грн. (неделей ранее 23.032 млрд. грн.)

На прошедшей неделе НБУ военных облигаций не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 315 млрд.
НБУ не проводит выкуп правительственных облигаций уже больше месяца.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 18.379 млрд. грн, (неделей ранее 23.357 млрд. грн).

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 171.138 млрд. грн.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 357.449 млрд. грн. (неделей ранее 332.087 млрд. грн.). Снова рост. Увы, но ликвидность высвобождается из долгосрочных активов быстрее, чем НБУ успевает изымать ее из оборота. Такая ситуация огорчает, но не удивляет.

Расходы казначейства превысили доходы на 41.499 млрд. грн. (неделей ранее 27.931 млрд. грн.) Расходы выше средних, но далеко не рекордные. Из привычного диапазона не выбиваются.

За неделю было обналичено -0.122 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 5.562 млрд. грн.). После нескольких недель активной инкассации, в начале недели наблюдали обналичивание в пределах обычных дневных объемов. Во вторую половину недели снова преобладала инкассация в умеренных объемах. Общий результат получился близким к нулю.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 8.20;
Продал – 613,23.
Объем интервенций очень близок к результату предыдущей недели. В анализе ликвидности различие более существенное, что говорит о том, что в графу "прочие монетарные" попало что-то прочее. Для целей оценки эмиссии я все равно использовал данные из анализа ликвидности, т.к. эта графа отображает монетарные операции, т.е. потоки денег с участием НБУ. Просто в ней же учлась небольшая эмиссия неизвестной мне природы в размере около 5 млрд. Эмиссией от этой неизвестности она быть не перестала.

Еще одна неделя без чего-либо примечательного.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:18

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.10.2022..........18.10.2022
дата розрахунку..............14.10.2022...........17.10.2022
Євро.................................35,5337................35,6196...+0.24%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9740 (в пятницу 0.9717).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.97 (в пятницу 113.16)
Тут тоже ничего примечательного.
Сибарит
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  #<1 ... 10045100461004710048
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