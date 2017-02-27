40,65/40,85
38,60/38,95
долар у нас майже так само як у Запоріжжі
євро зовсім не в пошані
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 жов, 2022 09:06
40,65/40,85
38,60/38,95
долар у нас майже так само як у Запоріжжі
євро зовсім не в пошані
Додано: Вів 18 жов, 2022 09:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На ринку вже кілька тижнів затишшя і стабільність, тому зміна курсу зараз виглядатиме не інакше як диверсія.
Додано: Вів 18 жов, 2022 09:55
Готуємось здобути нашу перемогу наступного року...
Я - живий...
Тож, можу вам коротенько розказати про ситуацію на першій лінії фронту...
1. Готуємось до зими... - дрова/дуйки/радіатори/газ-горілки і т.п. (а також гарно утеплюємо входи в бліндажі)
2. На вогневій - то чув на власні вуха декілька разів дронів-камікадзе... - вони специфічно гудять, наче, звук сирени вдалечині...
3. Також готуємось розпочати "друге коло" відпусток(яке буде тривати до 4х місяців)
4. Орки, вже значно менше стріляють по нас(тут, в нашому напрямку) - але і ми не багато стріляємо, бо на це є 2 причини(не можу їх озвучити, покищо)
5. На жаль, не бачу завершення війни в найближчі півроку...(хіба всі зірки зійдуться, як треба/чи просто банально пуйла приберуть)
Але 100% -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍👍👍
Додано: Вів 18 жов, 2022 10:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Опт, Львів. Євро росте.
🇺🇸: 40,40/40,63
🇪🇺: 38,80/39,25
п.с. в мене якщо чесно паніка перед зимою. Що робити, як виживати. Купив газовий балон, але якщо буде повний блекаут то він не врятує.
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