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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10047100481004910050
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 16:11

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.10.2022...........19.10.2022
дата розрахунку..............17.10.2022............18.10.2022
Євро.................................35,6196.................35,9451...+0.91%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9829 (вчера 0.9740).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.23 (вчера 112.97)

Вчера НБУ выкупил военные облигации на 15 млрд. Это первая покупка в октябре. Общий объем военных облигаций на балансе НБУ достиг 330 млрд.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 жовтня 2022 року, до державного бюджету
залучено 17 222 198 493,08 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 168 дней - 12% - 21 512 829,66 грн;
- до 27.09.2023 - 343 дня - 14% - 138 668 930,82 грн;
- до 13.03.2024 - 511 дней - 16% - 10 170 413,11 грн;
- до 30.03.2023 - 162 дня - 4.25% - $294 907 235,58;
- до 27.04.2023 - 190 дней - 4.25% - $17 340 089,16;
- до 10.05.2023 - 203 дня - 14% - 3 715 678 800,00 грн;
- до 14.02.2024 - 483 дня - 18.5% - 1 917 720 000,00 грн.
Размещение продуктивное и очень интересное.
Были предложены 3 выпуска гривневых облигаций, по которым и объемы, и доходность на отличались от предыдущих размещений. По долларам все тоже достаточно привычно и прилично. Все заявки были удовлетворены. Однако, наибольший объем дали 2 гривневых выпуска, которые выглядят не совсем обычно. Один под привычные 14%, но под немного более короткий срок, а другой под рекордные, по нынешним временам, 18.5% на 1.5 года. На оба эти выпуска было всего по 2 заявки на крупные суммы. Да и минфин выделил эти 2 выпуска, разметив их в таблице после валютных. Что это было, еще предстоит выяснить, если получится.

  Shaman написав:Ваше изъятие 171 ярд грн вже перевищило кількість грошей в банківській системі на початок війни - 161 ярд грн. але при цьому кількість грошей в банківський ситемі досягла 357 ярдів грн. протиріччя в наявності. це з одного боку.

Это не мое изъятие, а НБУ. Я только подсчитываю все объемы операций НБУ, доступные в официальных источниках.
Я уже устал объяснять, что коррсчета и сертификаты - это не все активы банковской системы.
Денежная масса более 2 трлн.
  Shaman написав:з іншого боку - ви використовуєте таку фразу "ликвидность высвобождается из долгосрочных активов быстрее" - що це за довгострокові активи на таку суму? можете пояснити?

https://ucap.io/groshova-masa-m0-m1-m2-m3/
Соотношение между агрегатами может меняться. В кризисные времена идет смещение в пользу наиболее ликвидных активов.
Я понимаю, что Вам приводимая мной статистика кажется слишком оптимистичной, но тут я могу оправдаться. Ничего оптимистичного в ней нет. Важно не количество денег, не их соотношение с резервами, а отношение количества денег к ВВП. Изъятие денег из оборота явно недостаточно для компенсации падения ВВП, что создает такое же инфляционное давление, как и избыточная эмиссия при неизменном ВВП. В сложившейся ситуации есть чему ужасаться, но делать это надо грамотно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 16:17

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Ruslan2453 написав:Т.е зимовать в Херсоне уже не планируете ?

Хіба я можу тут написати спойлер? ;)
  Visky написав:Успіху, не забудьте повідомитити одразу ж як премія надійде, якщо зможете

Якщо буде можливість...
Але, ми тут, наче, вже неодноразово переконались, що премія моїх побратимів/воїнів ЗСУ - НЕ впливає(чи майже не впливає) на курс долярчика? :)
(хоча, за моїми спостереженнями - то більшість, таки купує готівкові долярчики за допомогою родичів в глибокому тилу)
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:06

  Сибарит написав:В сложившейся ситуации есть чему ужасаться, но делать это надо грамотно.

"Ужасаемся грамотно" -- патентуйте слоган для ваших обзоров :lol: 8)

Кстати, пользуясь случаем, ещё раз спасибо за них :roll:
Вадюшка
 
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