Додано: Вів 18 жов, 2022 16:11

Shaman написав: Ваше изъятие 171 ярд грн вже перевищило кількість грошей в банківській системі на початок війни - 161 ярд грн. але при цьому кількість грошей в банківський ситемі досягла 357 ярдів грн. протиріччя в наявності. це з одного боку. Ваше изъятие 171 ярд грн вже перевищило кількість грошей в банківській системі на початок війни - 161 ярд грн. але при цьому кількість грошей в банківський ситемі досягла 357 ярдів грн. протиріччя в наявності. це з одного боку.

Shaman написав: з іншого боку - ви використовуєте таку фразу "ликвидность высвобождается из долгосрочных активов быстрее" - що це за довгострокові активи на таку суму? можете пояснити? з іншого боку - ви використовуєте таку фразу "ликвидность высвобождается из долгосрочных активов быстрее" - що це за довгострокові активи на таку суму? можете пояснити?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............18.10.2022...........19.10.2022дата розрахунку..............17.10.2022............18.10.2022Євро.................................35,6196....................+0.91%Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 0.9740).Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 112.97)Вчера НБУ выкупил военные облигации на 15 млрд. Это первая покупка в октябре. Общий объем военных облигаций на балансе НБУ достиг 330 млрд.За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 жовтня 2022 року, до державного бюджетузалученогрн (за курсом НБУ).Из них:- до 05.04.2023 - 168 дней - 12% - 21 512 829,66 грн;- до 27.09.2023 - 343 дня - 14% - 138 668 930,82 грн;- до 13.03.2024 - 511 дней - 16% - 10 170 413,11 грн;- до 30.03.2023 - 162 дня - 4.25% - $294 907 235,58;- до 27.04.2023 - 190 дней - 4.25% - $17 340 089,16;Размещение продуктивное и очень интересное.Были предложены 3 выпуска гривневых облигаций, по которым и объемы, и доходность на отличались от предыдущих размещений. По долларам все тоже достаточно привычно и прилично. Все заявки были удовлетворены. Однако, наибольший объем дали 2 гривневых выпуска, которые выглядят не совсем обычно. Один под привычные 14%, но под немного более короткий срок, а другой под рекордные, по нынешним временам, 18.5% на 1.5 года. На оба эти выпуска было всего по 2 заявки на крупные суммы. Да и минфин выделил эти 2 выпуска, разметив их в таблице после валютных. Что это было, еще предстоит выяснить, если получится.Это не мое изъятие, а НБУ. Я только подсчитываю все объемы операций НБУ, доступные в официальных источниках.Я уже устал объяснять, что коррсчета и сертификаты - это не все активы банковской системы.Денежная масса более 2 трлн.Соотношение между агрегатами может меняться. В кризисные времена идет смещение в пользу наиболее ликвидных активов.Я понимаю, что Вам приводимая мной статистика кажется слишком оптимистичной, но тут я могу оправдаться. Ничего оптимистичного в ней нет. Важно не количество денег, не их соотношение с резервами, а отношение количества денег к ВВП. Изъятие денег из оборота явно недостаточно для компенсации падения ВВП, что создает такое же инфляционное давление, как и избыточная эмиссия при неизменном ВВП. В сложившейся ситуации есть чему ужасаться, но делать это надо грамотно.