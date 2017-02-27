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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 жов, 2022 08:22
40,70/40,90
38,80/39,20
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prodigy
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:28
Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
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Алексей77
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:49
Запорожье
40,60/40,80
39,05/39,45
Алексей77 написав:
Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
завтра, и не факт...
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edvardd
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:51
40,40/40,75
38,80/39,25
Київ
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lamal
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:10
edvardd написав:
Запорожье
40,60/40,80
39,05/39,45
Хоч бери і їдь до Запоріжжя.
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Investor_K
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Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
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