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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10048100491005010051>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:22

40,70/40,90
38,80/39,20
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:28

Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:49

Запорожье
40,60/40,80
39,05/39,45
  Алексей77 написав:Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?

завтра, и не факт...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

40,40/40,75
38,80/39,25
Київ
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:Запорожье
40,60/40,80
39,05/39,45


Хоч бери і їдь до Запоріжжя.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:51

Investor_K Краще прямо на фронт, а ще краще - з його проривом на ТОТ, там курси найвищі!
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 40.60–40.68
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:54

  Алексей77 написав:Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:58

  Visky написав:
  Алексей77 написав:Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання

Теж не бачу поки що підстав.

Львів, опт:
🇺🇸: 40,47 (+0.07) /40,60 (-0.03)
🇪🇺: 39,00 (+0.20) /39,25 (0)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю:
Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.
antey1969
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