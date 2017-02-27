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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 жов, 2022 08:22
40,70/40,90
38,80/39,20
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prodigy
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:28
Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
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Алексей77
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:49
Запорожье
40,60/40,80
39,05/39,45
Алексей77 написав:
Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
завтра, и не факт...
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edvardd
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:51
40,40/40,75
38,80/39,25
Київ
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lamal
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:10
edvardd написав:
Запорожье
40,60/40,80
39,05/39,45
Хоч бери і їдь до Запоріжжя.
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Investor_K
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:51
Investor_K Краще прямо на фронт, а ще краще - з його проривом на ТОТ, там курси найвищі!
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Visky
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:52
Київ 40.60–40.68
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Faceless
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:54
Алексей77 написав:
Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання
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Visky
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:58
Visky написав: Алексей77 написав:
Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання
Теж не бачу поки що підстав.
Львів, опт:
🇺🇸: 40,47 (+0.07) /40,60 (-0.03)
🇪🇺: 39,00 (+0.20) /39,25 (0)
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sailed
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Додано: Сер 19 жов, 2022 12:11
Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю:
Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.
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antey1969
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Vic
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