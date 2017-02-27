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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10048100491005010051
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:47

  Алексей77 написав:Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?

— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.

більше слухайте місцевих "профі"...
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:03

У вересні касові видатки з загального фонду держбюджету становили 234,1 мільярда гривень, а з початку великої війни досягли 1,43 трильйона гривень.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби, передає пресслужба Мінфіну.

Найбільше у структурі видатків найбільше спрямували на такі потреби:

605 млрд грн (у вересні – 106 млрд грн) – оплата праці з нарахуваннями, або 42,2% від загального обсягу видатків, витрачених за період війни.

З них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 458,5 млрд грн (у вересні – 82,9 млрд грн);

331,3 млрд грн (у вересні – 62,6 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 23,1%.

Зокрема, на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення

301,4 млрд грн (у вересні – 44 млрд грн) або 21% від загального обсягу видатків спрямували на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або. На обслуговування державного боргу спрямували 81,6 млрд грн (у вересні – 4,1 млрд грн) або 5,7% від загального обсягу;

Трансферти місцевим бюджетам становили 79,7 млрд грн (у вересні – 9,2 млрд грн) або 5,6% від загального обсягу.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:11

  Visky написав:Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання

Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:47

  Rebel написав:
  Visky написав:Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання

Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).

Боковик
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:37

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.10.2022..........20.10.2022
дата розрахунку...............18.10.2022...........19.10.2022
Євро..................................35,9451................35,7623...-0.51%
Долар США.........................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9780 (вчера 0.9829).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.77 (вчера 112.23)
Сибарит
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  #<1 ... 10048100491005010051
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