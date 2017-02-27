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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 жов, 2022 12:47
Алексей77 написав:
Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
більше слухайте місцевих "профі"...
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Додано: Сер 19 жов, 2022 13:03
Востаннє редагувалось jump
в Сер 19 жов, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 13:11
Visky написав:
Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання
Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).
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Додано: Сер 19 жов, 2022 13:47
Rebel написав: Visky написав:
Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання
Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).
Боковик
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Додано: Сер 19 жов, 2022 14:37
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.10.2022..........20.10.2022
дата розрахунку...............18.10.2022...........19.10.2022
Євро..................................35,9451................35,7623...-0.51%
Долар США.........................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9780 (вчера 0.9829).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.77 (вчера 112.23)
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:20
Оказывается и старые ники здесь
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:21
Прятно. Просто проверял ник/пароль и сайт
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:24
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:24
antey1969 написав:
Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю:
Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.
Или крутильщики
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:38
Сибарит
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