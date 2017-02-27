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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10048100491005010051
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:47

  Алексей77 написав:Что по слухам на сегодня о повышении офф. курса доллара?

— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.

більше слухайте місцевих "профі"...
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:03

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Востаннє редагувалось jump в Сер 19 жов, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:11

  Visky написав:Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання

Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:47

  Rebel написав:
  Visky написав:Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання

Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).

Боковик
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:37

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.10.2022..........20.10.2022
дата розрахунку...............18.10.2022...........19.10.2022
Євро..................................35,9451................35,7623...-0.51%
Долар США.........................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9780 (вчера 0.9829).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.77 (вчера 112.23)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Оказывается и старые ники здесь
ТОХА(4айник)
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:21

Прятно. Просто проверял ник/пароль и сайт
ТОХА(4айник)
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:24

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:24

  antey1969 написав:Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю:
Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.

Или крутильщики
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