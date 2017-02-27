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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10049100501005110052
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:01

  Rebel написав:
  Visky написав:Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання

Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).
Правильне тлумачення (підтекст): "ринок" не вірить і не очікує! Інакше б загнали курс. Хоча тут може і депоконвертаційники піднатиснули, поспішаючи відкрити депо до завтра, що давало імпульс до низу і це характерно невиличкою просадкою саме в 1й пол дня. В результаті курс врівноважився і повернувся до значень ранкового старту та вчорашнього дня
Visky
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