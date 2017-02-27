Visky написав:Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання
Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).
Правильне тлумачення (підтекст): "ринок" не вірить і не очікує! Інакше б загнали курс. Хоча тут може і депоконвертаційники піднатиснули, поспішаючи відкрити депо до завтра, що давало імпульс до низу і це характерно невиличкою просадкою саме в 1й пол дня. В результаті курс врівноважився і повернувся до значень ранкового старту та вчорашнього дня
antey1969 написав:Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю: Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.
antey1969 написав:Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю: Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року: - вклади у національній валюті – 588,4 млрд грн; - вклади в іноземній валюті – 358,3 млрд грн. https://финбаланс.ком.юа/news/obsyah-vkladiv-fizosib-u-bankakh-uchasnikakh-fhvfo-na-1-veresnya---947-mlrd-hrn
Інше питання в кого ця купа грн.
з великою вірогідністю це військові та їх родини, зокрема ті, які отримали виплати за своїх загиблих героїв. До речі одна з причин що гривня поки тримається, те що цей емісійний навіс не конвертувався у валюту. Значна частина військових та їх родин- люди з невеликим доходом до війни. вони поки не можуть так швидко витрачати. Бачу приклади, як родини військових або поліці почали активно ремонтувати свої будинки, хоча до цього ледь кінці з кінцями зводили