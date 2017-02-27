RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10049100501005110052
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:01

  Rebel написав:
  Visky написав:Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання

Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).
Правильне тлумачення (підтекст): "ринок" не вірить і не очікує! Інакше б загнали курс. Хоча тут може і депоконвертаційники піднатиснули, поспішаючи відкрити депо до завтра, що давало імпульс до низу і це характерно невиличкою просадкою саме в 1й пол дня. В результаті курс врівноважився і повернувся до значень ранкового старту та вчорашнього дня
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 970
З нами з: 27.04.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:25

  antey1969 написав:Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю:
Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.

Якраз. Першого лютого 2022 сума вкладів в нац. валюті 400 млрд. https://www.fg.gov.ua/articles/51096-su ... d-grn.html
Зараз в півтора раза більше:
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року:
- вклади у національній валюті – 588,4 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті – 358,3 млрд грн. https://финбаланс.ком.юа/news/obsyah-v ... 7-mlrd-hrn

Інше питання в кого ця купа грн.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5362
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:47

  Ой+ написав:
  antey1969 написав:Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю:
Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.

Якраз. Першого лютого 2022 сума вкладів в нац. валюті 400 млрд. https://www.fg.gov.ua/articles/51096-su ... d-grn.html
Зараз в півтора раза більше:
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року:
- вклади у національній валюті – 588,4 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті – 358,3 млрд грн. https://финбаланс.ком.юа/news/obsyah-vkladiv-fizosib-u-bankakh-uchasnikakh-fhvfo-na-1-veresnya---947-mlrd-hrn

Інше питання в кого ця купа грн.


з великою вірогідністю це військові та їх родини, зокрема ті, які отримали виплати за своїх загиблих героїв. До речі одна з причин що гривня поки тримається, те що цей емісійний навіс не конвертувався у валюту. Значна частина військових та їх родин- люди з невеликим доходом до війни. вони поки не можуть так швидко витрачати. Бачу приклади, як родини військових або поліці почали активно ремонтувати свої будинки, хоча до цього ледь кінці з кінцями зводили
R12
 
Повідомлень: 48
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10049100501005110052
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3138, 3139, 3140
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31397 35093829
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 жов, 2022 19:13
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 166, 167, 168
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1672 12548525
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 жов, 2022 23:30
копейка
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22864366
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (297)
19.10.2022 22:20
izibank (1885)
19.10.2022 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.