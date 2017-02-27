Visky написав:Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання
Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).
Правильне тлумачення (підтекст): "ринок" не вірить і не очікує! Інакше б загнали курс. Хоча тут може і депоконвертаційники піднатиснули, поспішаючи відкрити депо до завтра, що давало імпульс до низу і це характерно невиличкою просадкою саме в 1й пол дня. В результаті курс врівноважився і повернувся до значень ранкового старту та вчорашнього дня
antey1969 написав:Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю: Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.
antey1969 написав:Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю: Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року: - вклади у національній валюті – 588,4 млрд грн; - вклади в іноземній валюті – 358,3 млрд грн. https://финбаланс.ком.юа/news/obsyah-vkladiv-fizosib-u-bankakh-uchasnikakh-fhvfo-na-1-veresnya---947-mlrd-hrn
Інше питання в кого ця купа грн.
з великою вірогідністю це військові та їх родини, зокрема ті, які отримали виплати за своїх загиблих героїв. До речі одна з причин що гривня поки тримається, те що цей емісійний навіс не конвертувався у валюту. Значна частина військових та їх родин- люди з невеликим доходом до війни. вони поки не можуть так швидко витрачати. Бачу приклади, як родини військових або поліці почали активно ремонтувати свої будинки, хоча до цього ледь кінці з кінцями зводили
R12 написав:До речі одна з причин що гривня поки тримається, те що цей емісійний навіс не конвертувався у валюту.
От і я про це. Додаткових 200 млрд цесь десь половина виплачених, але ще не освоїних коштів на ЗСУ. В основному на картках або поточних. І це вже не рушниця на стіні, а цілий джавелін. Можна чекати, що буржуї частину свіжонадрукваних євро-доларів виділять і нам, але чи цих коштів буде достатньо для підтримки теперішнього курсу питання.
Ой+ написав:От і я про це. Додаткових 200 млрд цесь десь половина виплачених, але ще не освоїних коштів на ЗСУ. В основному на картках або поточних. І це вже не рушниця на стіні, а цілий джавелін. Можна чекати, що буржуї частину свіжонадрукваних євро-доларів виділять і нам, але чи цих коштів буде достатньо для підтримки теперішнього курсу питання.
Вистарчить, бо тепер є набагато вигідніша пропозиція, ніж готівкова валюта. Наші банки друкують валютні ф'ючерси, тобто конвертаційні депозити за привабливим курсом. Та так, що й матрацна валюта пішла туди. Зробили пропозицію, від якої не можливо відмовитися.
striped написав:А коли перші конвертаційни депо закінчуються?
А це, по великому рахунку, не має значення. Все одно надрукована гривня не піде в готівкову валюту, поки є такі файні ф'ючерси. А банки можуть надрукувати їх хоч трильйонами, грошей у вас не вистарчить все скупити.
Востаннє редагувалось AndriyQ в Чет 20 жов, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
R12 написав:До речі одна з причин що гривня поки тримається, те що цей емісійний навіс не конвертувався у валюту.
От і я про це. Додаткових 200 млрд цесь десь половина виплачених, але ще не освоїних коштів на ЗСУ. В основному на картках або поточних. І це вже не рушниця на стіні, а цілий джавелін. Можна чекати, що буржуї частину свіжонадрукваних євро-доларів виділять і нам, але чи цих коштів буде достатньо для підтримки теперішнього курсу питання.
Можливо, сім'ї військових ще й фінансові патріоти. Хто хотів скупити доляри, вже в загальному скупив, і ринок останнім часом навіть не реагує на політичні та військові події. Крім того, я звернув увагу, що 28.07, коли я вперше вступив в клуб 50к, курс був навіть вищим ніж сьогодні. Тобто на 3-міс дистанції копачі під грушею в явному мінусі. Навіть у порівнянні з грн депо.
38% банків в країні — збиткові, а Приватбанк стабільно найприбутковіший
Загальний прибуток українських банків за 8 місяців цього року склав 7,9 млрд грн. 42 банків отримали прибуток — 23,9 млрд грн., а 26 — збитки у розмірі 16 млрд грн. Наразі збитковими є 38% установ.
Для порівняння, у відповідному періоді торік 90% банків мали позитивний баланс — 44,1 млрд грн. Збитки решти фінансових установ склали 193 млн грн.
Лідером залишається Приватбанк з прибутком у 14 млрд грн — це 24% менше за прибуток, який він отримав за відповідний період торік (18,5 млрд грн). Натомість це все ще більше половини від загального прибутку всіх банків в Україні — 59%. Загалом, разом із Приватбанком, частка українських державних банків у загальному прибутку установ з позитивним балансом наразі складає 69%.
Частки банків з іноземним та приватним капіталом в загальному прибутку складають відповідно 21% та 10%.