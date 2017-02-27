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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10050100511005210053>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:01

  Rebel написав:
  Visky написав:Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання

Чи варто орієнтуватись на це? Цілком можливий невеличкий крок з боку НБУ назустріч повільному падінню валюти. Наприклад, +1% (37 коп.).
Правильне тлумачення (підтекст): "ринок" не вірить і не очікує! Інакше б загнали курс. Хоча тут може і депоконвертаційники піднатиснули, поспішаючи відкрити депо до завтра, що давало імпульс до низу і це характерно невиличкою просадкою саме в 1й пол дня. В результаті курс врівноважився і повернувся до значень ранкового старту та вчорашнього дня
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:25

  antey1969 написав:Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю:
Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.

Якраз. Першого лютого 2022 сума вкладів в нац. валюті 400 млрд. https://www.fg.gov.ua/articles/51096-su ... d-grn.html
Зараз в півтора раза більше:
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року:
- вклади у національній валюті – 588,4 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті – 358,3 млрд грн. https://финбаланс.ком.юа/news/obsyah-v ... 7-mlrd-hrn

Інше питання в кого ця купа грн.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:47

  Ой+ написав:
  antey1969 написав:Смотрю на медленное укрепление гривны на фоне последних событий и думаю:
Судя по всему, свободной гривны на руках у населения уже практически нет. Настало время потихоньку сдавать ранее нахомяченное в валюте.

Якраз. Першого лютого 2022 сума вкладів в нац. валюті 400 млрд. https://www.fg.gov.ua/articles/51096-su ... d-grn.html
Зараз в півтора раза більше:
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2022 року:
- вклади у національній валюті – 588,4 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті – 358,3 млрд грн. https://финбаланс.ком.юа/news/obsyah-vkladiv-fizosib-u-bankakh-uchasnikakh-fhvfo-na-1-veresnya---947-mlrd-hrn

Інше питання в кого ця купа грн.


з великою вірогідністю це військові та їх родини, зокрема ті, які отримали виплати за своїх загиблих героїв. До речі одна з причин що гривня поки тримається, те що цей емісійний навіс не конвертувався у валюту. Значна частина військових та їх родин- люди з невеликим доходом до війни. вони поки не можуть так швидко витрачати. Бачу приклади, як родини військових або поліці почали активно ремонтувати свої будинки, хоча до цього ледь кінці з кінцями зводили
R12
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 08:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  R12 написав:До речі одна з причин що гривня поки тримається, те що цей емісійний навіс не конвертувався у валюту.

От і я про це. Додаткових 200 млрд цесь десь половина виплачених, але ще не освоїних коштів на ЗСУ. В основному на картках або поточних. І це вже не рушниця на стіні, а цілий джавелін. Можна чекати, що буржуї частину свіжонадрукваних євро-доларів виділять і нам, але чи цих коштів буде достатньо для підтримки теперішнього курсу питання.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 08:42

  Ой+ написав:От і я про це. Додаткових 200 млрд цесь десь половина виплачених, але ще не освоїних коштів на ЗСУ. В основному на картках або поточних. І це вже не рушниця на стіні, а цілий джавелін. Можна чекати, що буржуї частину свіжонадрукваних євро-доларів виділять і нам, але чи цих коштів буде достатньо для підтримки теперішнього курсу питання.

Вистарчить, бо тепер є набагато вигідніша пропозиція, ніж готівкова валюта. Наші банки друкують валютні ф'ючерси, тобто конвертаційні депозити за привабливим курсом. Та так, що й матрацна валюта пішла туди. Зробили пропозицію, від якої не можливо відмовитися.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 08:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А коли перші конвертаційни депо закінчуються?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 08:56

  striped написав:А коли перші конвертаційни депо закінчуються?

А це, по великому рахунку, не має значення. Все одно надрукована гривня не піде в готівкову валюту, поки є такі файні ф'ючерси. А банки можуть надрукувати їх хоч трильйонами, грошей у вас не вистарчить все скупити. :D
Востаннє редагувалось AndriyQ в Чет 20 жов, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:04

  Ой+ написав:
  R12 написав:До речі одна з причин що гривня поки тримається, те що цей емісійний навіс не конвертувався у валюту.

От і я про це. Додаткових 200 млрд цесь десь половина виплачених, але ще не освоїних коштів на ЗСУ. В основному на картках або поточних. І це вже не рушниця на стіні, а цілий джавелін. Можна чекати, що буржуї частину свіжонадрукваних євро-доларів виділять і нам, але чи цих коштів буде достатньо для підтримки теперішнього курсу питання.

Можливо, сім'ї військових ще й фінансові патріоти.
Хто хотів скупити доляри, вже в загальному скупив, і ринок останнім часом навіть не реагує на політичні та військові події.
Крім того, я звернув увагу, що 28.07, коли я вперше вступив в клуб 50к, курс був навіть вищим ніж сьогодні. Тобто на 3-міс дистанції копачі під грушею в явному мінусі. Навіть у порівнянні з грн депо.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:05

38% банків в країні — збиткові, а Приватбанк стабільно найприбутковіший

Загальний прибуток українських банків за 8 місяців цього року склав 7,9 млрд грн. 42 банків отримали прибуток — 23,9 млрд грн., а 26 — збитки у розмірі 16 млрд грн. Наразі збитковими є 38% установ.

Для порівняння, у відповідному періоді торік 90% банків мали позитивний баланс — 44,1 млрд грн. Збитки решти фінансових установ склали 193 млн грн.

Лідером залишається Приватбанк з прибутком у 14 млрд грн — це 24% менше за прибуток, який він отримав за відповідний період торік (18,5 млрд грн). Натомість це все ще більше половини від загального прибутку всіх банків в Україні — 59%. Загалом, разом із Приватбанком, частка українських державних банків у загальному прибутку установ з позитивним балансом наразі складає 69%.

Частки банків з іноземним та приватним капіталом в загальному прибутку складають відповідно 21% та 10%.

https://opendatabot.ua/analytics/banks-in-war-august
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:05

  striped написав:А коли перші конвертаційни депо закінчуються?

Завтра.
Так що сьогодні ще є час викопане під грушею злити за вигідним курсом.
Ромасик
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